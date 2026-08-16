Армия рф атаковала ТЦ в пригороде Одессы, пострадали два человека - ОВА
Киев • УНН
российская армия атаковала реактивным беспилотником почтовое отделение в торговом центре в пригороде Одессы. В результате обстрела пострадали два человека, один госпитализирован.
российская армия атаковала ТЦ в пригороде Одессы, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
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Враг цинично атаковал реактивным беспилотником почтовое отделение в торговом центре в пригороде Одессы. К сожалению, в результате обстрела пострадали два человека. Один человек госпитализирован
Информация о последствиях атаки уточняется.
В социальных сетях сообщается об атаке на "Эпицентр".
Напомним
Украинские экстренные службы работают на местах утренних и ночных российских ударов 16 августа. В Киеве ликвидировали пожары, сейчас продолжаются аварийные работы. В то же время в течение этой недели 13 областей подверглись ударам.