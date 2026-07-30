Тайского тревел-блогера Hlun Solo нашли мертвым в отеле в Тбилиси

Известный тайский тревел-блогер Боворнтат Пенгсук (Bowornthat Pengsuk), более известный под псевдонимом Hlun Solo, был найден мертвым в одном из отелей Тбилиси через две недели после того, как перестал выходить на связь с семьей, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Как сообщают грузинские СМИ со ссылкой на МВД Грузии, расследование ведется по статье 115 Уголовного кодекса — "доведение до самоубийства". В соответствии с установившейся практикой, в Грузии именно по ней квалифицируют факты ненасильственной смерти.

По информации Radio Tavisupleba, тело 27-летнего гражданина Таиланда обнаружили в отеле около двух недель назад. Однако официальное подтверждение полиции появилось только 29 июля.

Семья блогера сообщала, что последний раз связывалась с ним 13 июля. Пенгсук путешествовал по Грузии один, снимая материалы для своего YouTube-канала. После того, как связь с ним прервалась, родственники обратились за помощью к общественности.

К поискам подключились министерство иностранных дел Таиланда, грузинские правоохранительные органы и тайская община в Грузии. Незадолго до подтверждения гибели тайский МИД сообщал, что совместно с грузинской стороной продолжает устанавливать местонахождение путешественника.

Hlun Solo был одним из самых популярных тревел-блогеров Таиланда. На его YouTube-канал было подписано около 914 тысяч человек, а аудитория его страницы в Facebook превышала 2,5 млн пользователей. Он был известен одиночными путешествиями в труднодоступные регионы и публикацией видеодневников из разных стран.

Обстоятельства смерти блогера пока не раскрываются. В МВД Грузии дополнительных комментариев по делу не предоставили, расследование продолжается.