На следующей неделе должно состояться заседание СНБО по реализации в регионах планов устойчивости - Зеленский

В начале следующей недели должно состояться заседание СНБО по реализации в регионах планов устойчивости. Многие вещи в областях до сих пор не сделаны, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Говорили сегодня с премьер-министром Украины Сергеем Корецким, с министром инфраструктуры Николаем Калашником. Мы готовим на начало следующей недели СНБО по реализации в регионах планов устойчивости. Многое в областях, к сожалению, еще не сделано. Каждый регион должен наверстать - сказал Зеленский.

Он также добавил, что детально были обсуждены вызовы на железной дороге из-за российских ударов, в целом из-за логистики, вызовы в Одессе из-за постоянного российского террора.

Есть вещи, которые нужно сделать – пока это непублично, чтобы добавить возможностей нашей логистике. И третье: я поручил привлечь больше сил для работ в прифронтовых и приграничных общинах – именно защитных работ – на дорогах, объектах инфраструктуры. Нужны результаты - добавил Зеленский.

Неудовлетворительное выполнение "планов устойчивости": Корецкий хочет до конца недели получить реальную картину дел