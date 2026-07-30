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На следующей неделе должно состояться заседание СНБО по реализации в регионах планов устойчивости - Зеленский

Киев • УНН

 • 6701 просмотра

Президент Зеленский заявил, что в начале следующей недели состоится заседание СНБО по реализации планов устойчивости. Он отметил, что многие задачи в областях до сих пор не выполнены.

На следующей неделе должно состояться заседание СНБО по реализации в регионах планов устойчивости - Зеленский

В начале следующей недели должно состояться заседание СНБО по реализации в регионах планов устойчивости. Многие вещи в областях до сих пор не сделаны, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН

Говорили сегодня с премьер-министром Украины Сергеем Корецким, с министром инфраструктуры Николаем Калашником. Мы готовим на начало следующей недели СНБО по реализации в регионах планов устойчивости. Многое в областях, к сожалению, еще не сделано. Каждый регион должен наверстать 

- сказал Зеленский. 

Он также добавил, что детально были обсуждены вызовы на железной дороге из-за российских ударов, в целом из-за логистики, вызовы в Одессе из-за постоянного российского террора.

Есть вещи, которые нужно сделать – пока это непублично, чтобы добавить возможностей нашей логистике. И третье: я поручил привлечь больше сил для работ в прифронтовых и приграничных общинах – именно защитных работ – на дорогах, объектах инфраструктуры. Нужны результаты 

- добавил Зеленский. 

Неудовлетворительное выполнение "планов устойчивости": Корецкий хочет до конца недели получить реальную картину дел27.07.26, 18:19 • 3074 просмотра

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Владимир Зеленский
Украина
Одесса