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Неудовлетворительное выполнение "планов устойчивости": Корецкий хочет до конца недели получить реальную картину дел

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Премьер Сергей Корецкий собрал министерства из-за неудовлетворительного выполнения планов устойчивости. До конца недели он ожидает получить реальную картину дел по каждому направлению.

Неудовлетворительное выполнение "планов устойчивости": Корецкий хочет до конца недели получить реальную картину дел

Премьер Сергей Корецкий собрал ответственные министерства и службы по поводу неудовлетворительного выполнения планов устойчивости — до конца недели ожидает получить реальную картину дел по каждому направлению, передает УНН

Ожидаю до конца недели получить реальную картину дел по каждому направлению: что сделано, где наибольшие риски, где нужно срочно усиливать 

- сообщил Корецкий.

По словам премьера, критически важно четко осознавать имеющиеся пробелы и недоработки и пути решения.

Контроль за выполнением планов будет постоянным. Далее будет расширенное заседание с участием руководителей ОВА и руководителей государственных компаний 

- резюмировал Корецкий.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен состоянием выполнения "планов устойчивости" в регионах Украины, которые были приняты с целью подготовить страну к зиме.

Антонина Туманова

Политика
Владимир Зеленский
Украина