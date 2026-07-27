Неудовлетворительное выполнение "планов устойчивости": Корецкий хочет до конца недели получить реальную картину дел
Киев • УНН
Премьер Сергей Корецкий собрал министерства из-за неудовлетворительного выполнения планов устойчивости. До конца недели он ожидает получить реальную картину дел по каждому направлению.
Премьер Сергей Корецкий собрал ответственные министерства и службы по поводу неудовлетворительного выполнения планов устойчивости — до конца недели ожидает получить реальную картину дел по каждому направлению, передает УНН.
Ожидаю до конца недели получить реальную картину дел по каждому направлению: что сделано, где наибольшие риски, где нужно срочно усиливать
По словам премьера, критически важно четко осознавать имеющиеся пробелы и недоработки и пути решения.
Контроль за выполнением планов будет постоянным. Далее будет расширенное заседание с участием руководителей ОВА и руководителей государственных компаний
Напомним
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен состоянием выполнения "планов устойчивости" в регионах Украины, которые были приняты с целью подготовить страну к зиме.