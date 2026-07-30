Казахстан в третий раз за месяц приостановил поставки нефти на терминал на Чёрном море из-за атак на танкеры - СМИ

$45.670.1351.060.01
ukenru
19:56 • 946 просмотра
Энергетикам и коммунальщикам будут доплачивать по 30 тыс. гривен за восстановление инфраструктуры после атак рф
19:38 • 4098 просмотра
Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером подготовку к переговорам в Абу-Даби — СМИ
18:59 • 9146 просмотра
Prosperity Plan для Украины и финансирование на 2027 год — Умеров рассказал о двух важных встречах в Брюсселе
18:27 • 11274 просмотра
В Украину идут морозы и мокрый снег — синоптики рассказали, когда их ожидать
17:39 • 15925 просмотра
5 ноября в Украине будут действовать жесткие графики — сколько очередей будет без света
16:55 • 19088 просмотра
Глава СБУ уволил двух высокопоставленных чиновников из-за расследования НАБУ, а «Мексиканцу» предложил сдаться
16:32 • 25642 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги
16:04 • 20627 просмотра
Столкновение на Борщаговке: Валентину Молодую взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога
15:46 • 24845 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены
4 ноября, 13:49 • 28822 просмотра
Смертоносный удар рф по Комышувахе: число погибших возросло до 40, некоторые тела пока не удалось идентифицироватьPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Из-за атак рф снизили мощность АЭС, перебои с электричеством в Киеве и 7 областях - Минэнерго4 ноября, 10:30 • 29624 просмотра
Еврокомиссия не указывает дату вступления для Украины, предлагая более амбициозную дорожную карту для Молдовы - Politico4 ноября, 10:57 • 22406 просмотра
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги4 ноября, 12:42 • 30805 просмотра
P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню4 ноября, 14:01 • 23251 просмотра
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США14:27 • 22994 просмотра
публикации
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги16:32 • 25631 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены15:46 • 24838 просмотра
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги4 ноября, 12:42 • 31007 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
Эксклюзив
4 ноября, 12:41 • 31390 просмотра
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 81694 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Игорь Коломойский
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет18:19 • 3186 просмотра
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США14:27 • 23180 просмотра
P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню4 ноября, 14:01 • 23430 просмотра
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto4 ноября, 13:17 • 27264 просмотра
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 32838 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Старлинк
Хранитель
Фильм
Сериал

Казахстан в третий раз за месяц приостановил поставки нефти на терминал на Чёрном море из-за атак на танкеры - СМИ

Киев • УНН

 • 16265 просмотра

Казахстан закрыл главный нефтяной терминал на Чёрном море из-за ударов украинских дронов по двум танкерам. Это уже третье приостановление за месяц, что угрожает экономическим интересам страны.

Казахстан в третий раз за месяц приостановил поставки нефти на терминал на Чёрном море из-за атак на танкеры - СМИ

Казахстан приостановил транспортировку нефти к своему главному экспортному терминалу на российском побережье Черного моря из-за серии атак на танкеры. Об этом сообщает Reuters, передает УНН

Главный нефтяной экспортный терминал Казахстана на Черном море в четверг закрылся в третий раз за этот месяц, приостановив загрузку нефти на танкеры после того, как украинские дроны поразили два судна на территории и вблизи терминала в российском порту Новороссийск 

- пишет издание. 

Отмечается, что Каспийский трубопроводный консорциум, которому принадлежат терминал и трубопровод, транспортирующий казахстанскую нефть через территорию россии к Черному морю, сделал это заявление всего через два дня после возобновления загрузки судов на терминале после недельного перерыва.

Повторные перебои в работе инфраструктуры КТК, на которую приходится 80% экспорта казахстанской нефти, подчеркивают растущую угрозу экономическим интересам страны из-за войны россии в Украине, а также интересам американских нефтяных гигантов Chevron, которые имеют значительные инвестиции в Казахстане.

Министерство энергетики Казахстана подтвердило факты ударов, хотя и не назвало Украину виновником. Украинские беспилотные силы заявили, что ночью нанесли удары по четырем российским танкерам в Черном и Азовском морях, но не уточнили, где именно 

- добавляет издание. 

Напомним 

Казахстан вынужден прекратить транспортировку нефти к своему главному экспортному терминалу на российском побережье Черного моря из-за серии атак на танкеры, которые поставили под угрозу экспорт этой центральноазиатской страны, не имеющей выхода к морю. 

Павел Башинский

ЭкономикаНовости Мира
Взрывы
Санкции
Война в Украине
Reuters
Украина
Казахстан