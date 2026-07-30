Казахстан в третий раз за месяц приостановил поставки нефти на терминал на Чёрном море из-за атак на танкеры - СМИ

Казахстан приостановил транспортировку нефти к своему главному экспортному терминалу на российском побережье Черного моря из-за серии атак на танкеры. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Главный нефтяной экспортный терминал Казахстана на Черном море в четверг закрылся в третий раз за этот месяц, приостановив загрузку нефти на танкеры после того, как украинские дроны поразили два судна на территории и вблизи терминала в российском порту Новороссийск - пишет издание.

Отмечается, что Каспийский трубопроводный консорциум, которому принадлежат терминал и трубопровод, транспортирующий казахстанскую нефть через территорию россии к Черному морю, сделал это заявление всего через два дня после возобновления загрузки судов на терминале после недельного перерыва.

Повторные перебои в работе инфраструктуры КТК, на которую приходится 80% экспорта казахстанской нефти, подчеркивают растущую угрозу экономическим интересам страны из-за войны россии в Украине, а также интересам американских нефтяных гигантов Chevron, которые имеют значительные инвестиции в Казахстане.

Министерство энергетики Казахстана подтвердило факты ударов, хотя и не назвало Украину виновником. Украинские беспилотные силы заявили, что ночью нанесли удары по четырем российским танкерам в Черном и Азовском морях, но не уточнили, где именно - добавляет издание.

Напомним

Казахстан вынужден прекратить транспортировку нефти к своему главному экспортному терминалу на российском побережье Черного моря из-за серии атак на танкеры, которые поставили под угрозу экспорт этой центральноазиатской страны, не имеющей выхода к морю.