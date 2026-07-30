Украина получила от ЕС очередной транш в почти 3,5 млрд евро

Почти 3,5 млрд евро очередного транша получила Украина от ЕС, сообщил в четвер премьер-министр Сергей Корецкий в соцсетях, пишет УНН.

Получили очередной транш 3,47 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan. Эти средства будут направлены на усиление обороны и финансирование первоочередных нужд - написал Корецкий.

Он указал, что в целом в 2026 году в рамках этого механизма предусмотрено 45 млрд евро для Украины.

"По состоянию на сегодня привлечено 11,6 млрд: 3,2 млрд — на бюджетные нужды и 8,4 млрд — на оборонные. Благодарю Европейскую комиссию и все государства-члены ЕС за последовательную поддержку Украины", - отметил премьер.

ЕС изменил План Украины по реформам ради дополнительных 8,3 млрд евро по Ukraine Facility