ЕС изменил План Украины по реформам ради дополнительных 8,3 млрд евро по Ukraine Facility

ЕС внес изменения в План Украины (Ukraine Plan) по реформам ради более 8 миллиардов евро дополнительного финансирования в рамках Ukraine Facility на 2026 год, сообщили в Совете ЕС 30 июля, пишет УНН.

Детали

"Совет (ЕС) сегодня принял решение о внесении изменений в Ukraine Facility и связанный с ним Ukraine Plan. Ukraine Plan определяет дорожную карту амбициозных реформ, которые Украина должна выполнить до выплат по этому механизму. Изменения отражают дополнительные 8,3 миллиарда евро финансирования на 2026 год, предоставленные через кредит Ukraine Support Loan, согласованный Европейским парламентом и Советом (ЕС) в феврале этого года", - говорится в сообщении.

В соответствии с предложением Еврокомиссии, измененный Ukraine Plan вводит дополнительные шаги реформ, в частности реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией - отметили в Совете ЕС.

Дополнения

Ukraine Facility, который заработал 1 марта 2024 года, предусматривает стабильное финансирование на сумму более 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год.

С момента вступления в силу в рамках Ukraine Facility для Украины уже выплатили 6 миллиардов евро через переходное финансирование, 1,89 миллиарда евро предварительного финансирования и семь траншей на общую сумму примерно 21,6 миллиарда евро, отметили в Совете ЕС.