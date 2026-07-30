Нацбанк ухудшил прогноз инфляции

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на конец 2026 года до 10% с 9,4% и до 6,9% в 2027 году против 6,5%, прогнозировавшихся в апреле, пишет УНН.

Согласно оценкам НБУ, в июле рост потребительской инфляции возобновился, а базовой – продолжился. Прогноз предполагает их дальнейшее ускорение: до 10% и 9,2% соответственно по итогам 2026 года - сообщили в НБУ.

Такая динамика, отметили в регуляторе, "будет обусловлена расширением бюджетных стимулов, дальнейшим ростом расходов предприятий на оплату труда, а также вторичными эффектами от удорожания топлива и ослабления гривны в предыдущие периоды".

"По прогнозу НБУ, инфляция начнет снижаться в 2027 году (до 6,9%) и достигнет целевого уровня 5% в конце 2028 года. Этому будут способствовать постепенное сокращение дефицитов бюджета, ослабление давления на рынке труда, ожидаемое наращивание урожаев, а также улучшение ситуации в энергетике по мере снижениябезпековых рисков. Весомое влияние окажут и меры монетарной политики НБУ", - указано в сообщении.

При этом в Нацбанке отметили, что в июне потребительская инфляция ожидаемо замедлилась до 7,2% "прежде всего благодаря расширению предложения сырых продуктов питания". В то же время базовая инфляция продолжала ускоряться (до 8,1% г/г) и превышала траекторию прогноза НБУ. "В последние месяцы усиление фундаментального ценового давления приобрело признаки устойчивой тенденции из-за роста расходов бизнеса, прежде всего на логистику, оплату труда и энергоресурсы. Инфляционные ожидания в целом были устойчивыми, однако оставались повышенными", - добавляется в сообщении.

Что касается ВВП, то регулятор указал, что "во II квартале рост экономики возобновился благодаря улучшению состояния энергосистемы и наращиванию бюджетных расходов на фоне снижения неопределенности относительно внешней помощи". "По оценкам НБУ, реальный ВВП во II квартале вырос на 0,8% г/г", - говорится в сообщении.

Более существенному росту экономики, как отметили в Нацбанке, "препятствуют последствия интенсификации атак россии на логистическую инфраструктуру, в частности блокирование портов, а также на энергетику и объекты бизнеса". "В то же время смягчение фискальной политики и масштабный экономический импульс благодаря направлению части внешнего финансирования на локализацию производства вооружения, а также большие, чем в прошлом году, урожаи будут способствовать оживлению экономической активности во втором полугодии", - добавили в НБУ.

В результате НБУ улучшил прогноз роста реального ВВП на 2026 год до 1,8% - указали в Нацбанке.

В 2027-2028 годах, по прогнозу НБУ, "экономический рост ускорится до около 3% благодаря увеличению инвестиций в развитие производственных мощностей, в частности ОПК, постепенной стабилизации энергетического сектора, а также дальнейшему наращиванию урожаев и сохранению устойчивого потребительского спроса".

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