НБУ повысил учетную ставку до 15,5% на фоне прогноза ускорения инфляции

Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5 п. п. до 15,5%, сообщили в регуляторе 30 июля, пишет УНН.

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% с учетом устойчивого усиления фундаментального ценового давления и более существенного ускорения общей инфляции к концу года - указали в НБУ.

Как отмечается, повышение учетной ставки "направлено на сохранение привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит уже в 2027 году вернуть инфляцию на траекторию замедления к цели 5%".

НБУ готов дополнительно усилить процентную политику

"НБУ готов и в дальнейшем использовать монетарный инструментарий, в частности дополнительно усиливать процентную политику для сдерживания ценового давления", - отметили в регуляторе.

Текущий прогноз Нацбанка, как указано, "предусматривает возможность дальнейшего повышения учетной ставки и возвращения к циклу смягчения процентной политики во II квартале 2027 года". В то же время НБУ "гибко будет реагировать как на динамику инфляции, так и на изменения в распределении рисков".

"Кроме того, Национальный банк начнет модернизацию операционного дизайна процентной политики, стратегическим направлением которого является активизация денежного рынка и развитие надежных рыночных ориентиров стоимости на нем. В итоге изменения усилят способность НБУ выполнять главную задачу монетарной политики – обеспечивать ценовую стабильность – благодаря повышению эффективности монетарной трансмиссии", - говорится в сообщении.

В НБУ также перечислили ключевые выводы:

на протяжении последних месяцев общая инфляция замедлилась под влиянием временных факторов, однако фундаментальное ценовое давление в дальнейшем усиливалось;

инфляция ускорится во втором полугодии, однако вернется к замедлению в 2027 году, в том числе благодаря мерам НБУ;

расширение бюджетных стимулов поддерживает экономический рост, однако его будут сдерживать последствия интенсификации атак россии на инфраструктуру и объекты бизнеса;

ожидаемых объемов внешней поддержки будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке;

ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны, однако значительное влияние может иметь и дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке.

Новая банкнота в 2000 гривен не повлияет на инфляцию - глава НБУ