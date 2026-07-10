Новая банкнота в 2000 гривен не повлияет на инфляцию - глава НБУ

Введение новой банкноты номиналом 2000 гривен не повлияет на инфляцию. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, комментируя решение о введении в обращение нового номинала во время телемарафона, передает УНН.

Глава НБУ отметил, что с 4 сентября Национальный банк вводит в обращение банкноту более высокого номинала. Она будет обмениваться на безналичные средства, находящиеся на счетах, или поступать в обращение вместо банкнот, которые будут изыматься из использования.

Количество денег в экономике не увеличивается. Национальный банк не производит дополнительной эмиссии. Национальный банк четвертого сентября вводит новую банкноту более высокого номинала. Она будет обмениваться на безналичные деньги, которые на ваших счетах, или выпускаться в обращение на замену тех банкнот, которые будут изыматься из обращения

Также Андрей Пышный подчеркнул, что появление новой банкноты позволит сократить логистические расходы для Национального банка и государства. Также, по его словам, уменьшатся накладные расходы при кассовом обслуживании в торговле.

Преимущество для Национального банка и государства - уменьшаются логистические расходы. Национальная валюта используется как валюта для хранения сбережений соответственно. Хотя на самом деле хранить сбережения надо в гривневых активах, облигациях внутреннего государственного займа, или депозиты - это надежно и защищает от инфляции. Для кассового обслуживания в торговле соответственно уменьшаются накладные расходы