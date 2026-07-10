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Новая банкнота в 2000 гривен не повлияет на инфляцию - глава НБУ

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что введение банкноты 2000 гривен с 4 сентября не повлияет на инфляцию. Новая купюра будет обмениваться на безналичные средства или заменит изъятые банкноты, не увеличивая денежную массу.

Новая банкнота в 2000 гривен не повлияет на инфляцию - глава НБУ
Фото: Верховная Рада Украины

Введение новой банкноты номиналом 2000 гривен не повлияет на инфляцию. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, комментируя решение о введении в обращение нового номинала во время телемарафона, передает УНН.

Детали

Глава НБУ отметил, что с 4 сентября Национальный банк вводит в обращение банкноту более высокого номинала. Она будет обмениваться на безналичные средства, находящиеся на счетах, или поступать в обращение вместо банкнот, которые будут изыматься из использования.

Количество денег в экономике не увеличивается. Национальный банк не производит дополнительной эмиссии. Национальный банк четвертого сентября вводит новую банкноту более высокого номинала. Она будет обмениваться на безналичные деньги, которые на ваших счетах, или выпускаться в обращение на замену тех банкнот, которые будут изыматься из обращения

- пояснил чиновник.

Также Андрей Пышный подчеркнул, что появление новой банкноты позволит сократить логистические расходы для Национального банка и государства. Также, по его словам, уменьшатся накладные расходы при кассовом обслуживании в торговле.

Преимущество для Национального банка и государства - уменьшаются логистические расходы. Национальная валюта используется как валюта для хранения сбережений соответственно. Хотя на самом деле хранить сбережения  надо в гривневых активах, облигациях внутреннего государственного займа, или депозиты - это надежно и защищает от инфляции. Для кассового обслуживания в торговле соответственно уменьшаются накладные расходы

- подчеркнул Андрей Пышный.

Кроме того, глава НБУ подчеркнул, что новая банкнота никак не повлияет на инфляцию.

На инфляцию никаким образом решение, которое сегодня принято, которое было представлено - влияния не окажет

- заметил Андрей Пышный.

Напомним

Национальный банк Украины с 4 сентября 2026 года вводит в обращение банкноту номиналом 2000 гривен. На купюре изображен портрет поэта-диссидента Василия Стуса.

Алла Киосак

ОбществоЭкономика