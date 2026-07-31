На командира "Хартии" Оболенского было совершено покушение, нападавший задержан - Зеленский

Сегодня была попытка покушения на командира «Хартии» Игоря Оболенского, нападавший и его сообщник задержаны. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что имел разговор с Оболенским, передает УНН.

Говорил с командиром «Хартии» Игорем Оболенским. Была сегодня попытка покушения на Игоря. Нападавший и его сообщник задержаны. Ведутся необходимые процессуальные действия - сообщил Зеленский.

По его словам, был доклад Александра Поклада по этому поводу.

На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее. Слава Украине! - резюмировал Зеленский.

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Справка

Игорь Оболенский, позывной «Корнет» — украинский военнослужащий, полковник Национальной гвардии Украины, участник российско-украинской войны, отличившийся в ходе российского вторжения в Украину. Командир 2-го корпуса НГУ «Хартия» (с апреля 2025 года). Герой Украины (2026).