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Зеленский провел встречи с Прокопенко, Апостолом и Оболенским

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Президент Зеленский провел встречи с командирами Прокопенко, Оболенским и Апостолом. Обсуждали обмен пленными и широкое использование дронов.

Зеленский провел встречи с Прокопенко, Апостолом и Оболенским

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с командиром 1-го корпуса НГУ «Азов» Денисом Прокопенко, командиром 2-го корпуса НГУ «Хартия» Игорем Оболенским и командующим ДШВ Олегом Апостолом. Обсудили возвращение пленных и максимально широкое применение дронов всех типов, сообщил Зеленский в Telegram, передает УНН

«Очень содержательный разговор с Денисом Прокопенко. Благодарю за неизменно хорошо подготовленную работу и внимание к деталям. Важно, чтобы все коррективы нашей стратегии защиты Украины были четко просчитаны, проверены. Работаем и для того, чтобы были следующие обмены пленными. Помним о наших людях», — написал Зеленский. 

Также Президент заслушал доклад Олега Апостола. 

«Благодарен также за видение более широкого развития ситуации на фронте и оценку ключевых угроз», — отметил Зеленский. 

Кроме того, глава государства поблагодарил Игоря Оболенского за развитие «Хартии» и обсудил ключевые вопросы, требующие дополнительных решений. 

«Конечно, технологичность наших Сил обороны и безопасности Украины, максимально широкое применение дронов всех типов — это ключевой приоритет», — подчеркнул Президент. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел ряд встреч с военными, среди которых — командир 3-го армейского корпуса оперативного командования «Восток» Сухопутных войск ВСУ Андрей Билецкий, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Горбатюк и командующий Командования объединенных сил ВСУ Михаил Драпатый. 

Контекст

Ранее появилась информация, что генерала Александра Сырского, вероятно, уже уволили с должности Главкома ВСУ.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что его источники подтверждают информацию и добавил, что новости о вероятной отставке Сырского могут появиться после заседания Ставки, которое назначено на 16:30.

В Генштабе заявили, что информация об увольнении генерала Александра Сырского не соответствует действительности. Он продолжает выполнять обязанности Главнокомандующего ВС Украины.

Павел Башинский

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