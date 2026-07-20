Зеленский провел встречи с Прокопенко, Апостолом и Оболенским

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с командиром 1-го корпуса НГУ «Азов» Денисом Прокопенко, командиром 2-го корпуса НГУ «Хартия» Игорем Оболенским и командующим ДШВ Олегом Апостолом. Обсудили возвращение пленных и максимально широкое применение дронов всех типов, сообщил Зеленский в Telegram, передает УНН.

«Очень содержательный разговор с Денисом Прокопенко. Благодарю за неизменно хорошо подготовленную работу и внимание к деталям. Важно, чтобы все коррективы нашей стратегии защиты Украины были четко просчитаны, проверены. Работаем и для того, чтобы были следующие обмены пленными. Помним о наших людях», — написал Зеленский.

Также Президент заслушал доклад Олега Апостола.

«Благодарен также за видение более широкого развития ситуации на фронте и оценку ключевых угроз», — отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства поблагодарил Игоря Оболенского за развитие «Хартии» и обсудил ключевые вопросы, требующие дополнительных решений.

«Конечно, технологичность наших Сил обороны и безопасности Украины, максимально широкое применение дронов всех типов — это ключевой приоритет», — подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел ряд встреч с военными, среди которых — командир 3-го армейского корпуса оперативного командования «Восток» Сухопутных войск ВСУ Андрей Билецкий, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Горбатюк и командующий Командования объединенных сил ВСУ Михаил Драпатый.

Контекст

Ранее появилась информация, что генерала Александра Сырского, вероятно, уже уволили с должности Главкома ВСУ.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что его источники подтверждают информацию и добавил, что новости о вероятной отставке Сырского могут появиться после заседания Ставки, которое назначено на 16:30.

В Генштабе заявили, что информация об увольнении генерала Александра Сырского не соответствует действительности. Он продолжает выполнять обязанности Главнокомандующего ВС Украины.