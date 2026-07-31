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В третий раз подряд без рассмотрения: суд по делу о медицинской халатности врачей Odrex снова перенесли

Киев • УНН

 • 21943 просмотра

Суд в третий раз подряд не смог продолжить рассмотрение уголовного дела о халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката одного из обвиняемых.

В третий раз подряд без рассмотрения: суд по делу о медицинской халатности врачей Odrex снова перенесли

Киевский районный суд Одессы в третий раз подряд не смог продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Очередное судебное заседание не состоялось из-за неявки адвоката Виталия Русакова, сообщает УНН.

Речь идет об уголовном деле в отношении хирурга Виталия Русакова и врача-онколога Марины Белоцерковской, которых обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить своему пациенту Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. По заключениям судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти. 

За последние 2 недели это уже третье судебное заседание, которое не состоялось из-за неявки адвоката стороны защиты.  

Напомним

Ранее обвиняемый хирург Виталий Русаков публично критиковал председательствующего судью Виктора Чаплицкого за якобы высокие темпы рассмотрения дела. По словам обвиняемого, заседания по его делу должны назначаться не чаще одного раза в месяц.  

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Odrex
Украина