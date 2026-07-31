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Что празднуют 31 июля в Украине и мире

Киев • УНН

 • 33272 просмотра

31 июля мир отмечает Всемирный день рейнджера и день рождения Гарри Поттера. По новому церковному календарю православные чтят память праведного Евдокима и готовятся к началу Успенского поста.

Что празднуют 31 июля в Украине и мире

31 июля мир отмечает профессиональный праздник защитников дикой природы — Всемирный день рейнджера, а фанаты магии празднуют день рождения Гарри Поттера. По новому церковному календарю православные верующие чтят память праведного Евдокима и готовятся к началу Успенского поста, пишет УНН.

 Всемирный день рейнджера (World Ranger Day)

Важный экологический и профессиональный праздник, учрежденный Международной федерацией рейнджеров (IRF) в 2007 году. В этот день чествуют парковых рейнджеров и инспекторов по охране природы, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая диких животных от браконьеров и сохраняя уникальные экосистемы. Также в этот день вспоминают тех рейнджеров, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.

День воинов в Малайзии

Национальный праздник в честь всех военнослужащих Вооруженных сил Малайзии, погибших, защищая суверенитет и безопасность своей страны в разные исторические эпохи.

День рождения Гарри Поттера

Культовый неофициальный праздник для миллионов поклонников «Мальчика, который выжил». Согласно книгам Джоан Роулинг, Гарри Поттер родился 31 июля 1980 года. Интересно, что сама писательница также празднует свой день рождения именно 31 июля.

День авокадо (National Avocado Day)

Популярный гастрономический праздник, посвященный одному из самых полезных суперфудов современности, который стал настоящим хитом кулинарии и социальных сетей.

День беспородных собак (National Mutt Day)

Добрая инициатива, отмечаемая дважды в год. Она призывает людей брать животных из приютов, ведь смешанные породы часто имеют более крепкое здоровье и становятся невероятно преданными друзьями.

День малинового пирога с пеканом (Raspberry Cake Day)

Сладкий кулинарный праздник, который идеально подходит к сезону сбора урожая летних ягод.

День памяти праведного Евдокима Каппадокиянина (Заговенье на Успенский пост)

По новому календарю, 31 июля чтят праведного Евдокима, который считается покровителем семейного очага. В народе праздник называли «Евдокимов день». Поскольку на следующий день (1 августа по новому стилю) начинается строгий Успенский пост, 31 июля традиционно отмечали заговенье — последний день, когда разрешалось есть мясные и молочные блюда.

Для тех, кто придерживается старого календаря: 31 июля чтят память мученика Эмилиана (Емельяна). В народной традиции день получил название «Емельянов день». К этому времени обычно заканчивалась жатва. После тяжелой работы в поле крестьяне традиционно топили бани с парными вениками, чтобы снять усталость и очиститься.

Александра Месенко

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