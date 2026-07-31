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В США закон о санкциях против рф под угрозой из-за расширения полномочий Трампа по пошлинам - Reuters

Киев • УНН

 • 25461 просмотра

Законопроект о санкциях против России, поддержанный покойным сенатором Грэмом, может предоставить Трампу полномочия на пошлины, что вызывает беспокойство демократов и республиканцев. Он сталкивается с вызовами в Палате представителей, где некоторые законодатели хотят отложить его до выборов.

В США закон о санкциях против рф под угрозой из-за расширения полномочий Трампа по пошлинам - Reuters

В США законопроект о санкциях против россии, который поддерживал покойный сенатор Линдси Грэм, столкнется с тяжелым испытанием в Конгрессе на фоне того, как демократы и некоторые республиканцы выражают обеспокоенность по поводу новых полномочий в сфере торговли, которые этот закон предоставит президенту США Дональду Трампу, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Многие демократы, некоторые республиканцы и торговые организации недовольны положением в давно заблокированном законопроекте, которое позволит Трампу ввести высокие пошлины на страны, покупающие большие объемы российской нефти и газа, или на страны, которые его администрация считает способствующими уклонению от санкций. Законопроект предусматривает введение санкций против российских чиновников и санкционирование 100% пошлин на пять крупнейших импортеров российской нефти или газа, или на пять ведущих стран, которые помогают москве избегать санкций США и продолжают финансировать ее войну против Украины.

Эти страны не упоминаются в законопроекте, но, вероятно, к ним относятся Китай, Индия и, возможно, некоторые европейские страны и Япония, пишет издание.

Законопроект лишь в последние недели заручился поддержкой Трампа.

Положение о пошлинах стало более важным для Белого дома после того, как Верховный суд США в феврале отменил "взаимные" пошлины Трампа от 10% до 50%, введенные в прошлом году, что вынудило администрацию спешить с поиском новых полномочий, указывает издание.

Законопроект о санкциях также позволит президенту США отменить санкции против россии по неопределенным соображениям национальной безопасности — положение, которому противостоят проукраинские демократы, учитывая изменение взглядов Трампа на россию и Украину, отмечает издание.

Законопроект также продлит на пять лет энергетические и оружейные санкции против Ирана, впервые введенные в 1996 году, срок действия которых истекает в этом году, что было добавлено как условие поддержки Трампа. На этой неделе Трамп потребовал, чтобы законопроект также включал пошлины на Иран, хотя торговля между США и Ираном практически нулевая.

Поскольку опросы показывают, что демократы могут получить контроль над Палатой представителей и, возможно, Сенатом на ноябрьских выборах в Конгресс, некоторые законодатели говорят, что они предпочли бы подождать с принятием санкций против россии, пока демократы не получат больше власти над тем, что многие считают беспрецедентным законодательством.

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Законопроект продвинулся с подавляющей двухпартийной поддержкой процедурных голосований в Сенате США во вторник и среду, а законодатели назвали его данью памяти Грэму.

Помощники из Конгресса заявили, что он вполне может пройти Сенат, прежде чем сенаторы на следующей неделе разойдутся по своим округам.

Но законопроект, переименованный в честь Грэма, сталкивается с большими вызовами в Палате представителей, которая находится на перерыве до 31 августа, пишет издание.

"Некоторые высокопоставленные демократы уже выступили против законопроекта о санкциях", - говорится в публикации.

Законодательство, как указано, также вызывает беспокойство среди некоторых республиканцев.

Сенатор Рэнд Пол, единственный республиканец, проголосовавший против законопроекта во вторник, заявил, что предложит поправку, которая ограничит пошлины, которые может ввести Трамп, и другие могут последовать этому примеру.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина в четверг заявила, что Украине нужны быстрые действия до наступления зимы.

"Вы очень хорошо знаете, что пошлины на данный момент являются партийным вопросом, поэтому мы надеемся, что это не отвлечет всех от истинного намерения закона", – сказала она на мероприятии, организованном Christian Science Monitor.

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Помимо опасений, что законопроект может повысить инфляцию внутри страны, эксперты по санкциям и пошлинам утверждают, что он предоставит президентам США новую возможность влиять на страны с помощью вторичных пошлин, а не только налагать санкции на лиц и организации, признанных виновными в содействии уклонению от санкций. Законопроект предусматривает прекращение действия этих полномочий через пять лет, но эксперты отмечают, что правительства редко отказываются от ранее полученных полномочий.

Расширенные полномочия в отношении пошлин могут перевернуть с ног на голову функционирующее многостороннее сотрудничество, включая коалицию, состоящую из более чем 40 стран, возглавляемую США, которая ввела санкции против россии после ее полномасштабного вторжения в Украину, сказал один западный дипломат.

Сторонники законопроекта утверждают, что пункт о прекращении действия сужает формулировку пошлин достаточно, чтобы ударить по российским энергетическим доходам без негативных последствий.

Джесс Ховерсен, бывший высокопоставленный чиновник правительства США, а ныне главный экономист банка для платформ разработчиков Column, заявила, что законопроект, если он будет принят, создаст своего рода кувалду, которая может быть направлена на все двусторонние экономические отношения.

"Вторичные пошлины, как это предусмотрено данным законопроектом, будут функционировать как гораздо более жесткий инструмент, который мог бы применять повсеместные пошлины ко всем товарам из страны на основе ее торговли энергоносителями с россией или ее роли в уклонении от санкций", – сказала Ховерсен.

Юлия Шрамко

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