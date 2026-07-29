Зеленский убедил сенаторов США в победе Украины и необходимости новых санкций против РФ - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон смог убедить американских законодателей, что Украина способна победить в войне с россией, а новые санкции могут заставить кремль сесть за стол переговоров. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

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Издание отмечает, что нынешний визит Зеленского в США стал разительным контрастом с его сложной поездкой в Белый дом в феврале 2025 года. После встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер покинул Белый дом в приподнятом настроении, а позже присутствовал в Сенате во время голосования, которое открыло путь к принятию нового санкционного законопроекта против россии.

По словам сенатора-республиканца Майка Раундса, во время закрытой встречи с законодателями Зеленский подчеркнул, что усиление санкций способно заставить владимира путина серьезнее задуматься о переговорах.

Вся идея заключается в том, чтобы посадить путина за стол переговоров - сказал Раундс после встречи.

Politico отмечает, что украинский президент объяснил американским политикам: санкции помогут закрепить успехи Украины на поле боя и усилят давление на кремль. Одновременно он снова обратился к США с просьбой предоставить разрешение на производство ракет Patriot в Украине, обеспечить поставки ракет-перехватчиков PAC-3 и сохранить доступ к спутниковой системе Starlink для поддержки дальнобойных операций.

По словам сенатора Джона Бузмана, именно последние успехи украинских военных изменили отношение многих американских политиков.

Причиной изменения настроений стали успехи Украины на поле боя - отметил он.

Сенатор Джим Риш после встречи с Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что санкционный закон может иметь даже большее влияние на завершение войны, чем боевые действия.

Оба считают, что этот законопроект может быть столь же эффективным или даже более эффективным для завершения войны, чем события на поле боя - сказал Риш.

В то же время Politico отмечает, что окончательное принятие законопроекта еще не гарантировано. Документ должен пройти Сенат и Палату представителей, а президент Дональд Трамп будет иметь широкие полномочия по применению предусмотренных им экономических санкций. Несмотря на это, собеседники издания отмечают, что последние события, в частности визит Зеленского в Вашингтон и изменения на фронте, существенно усилили поддержку Украины среди американских законодателей.

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