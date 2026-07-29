$44.930.0751.070.00
ukenru
15:06 • 1080 просмотра
Зеленский убедил сенаторов США в победе Украины и необходимости новых санкций против РФ - Politico
Эксклюзив
13:16 • 11747 просмотра
Налоговые проверки должны быть одним из ключевых доказательств в "лизинговых" делах БЭБ против авиакомпаний - юрист
12:52 • 13999 просмотра
НОК Украины подал апелляцию в CAS относительно решения МОК о восстановлении прав Олимпийского комитета россии
11:35 • 13629 просмотра
Число погибших от удара РФ по оружейной выставке в Киевской области возросло до 12
10:29 • 26741 просмотра
От ударов по НПЗ до краха банков: как Украина переходит к системному разрушению российской экономики
10:08 • 23671 просмотра
ЕС планирует санкции против рекордных 1600 компаний за помощь рф в войне - Bloomberg
10:05 • 18066 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить экстренный "зимний пакет" ракет для Patriot
29 июля, 08:33 • 13886 просмотра
Зеленский подтвердил поражение НПЗ и логистического центра в рязани и не толькоVideo
29 июля, 06:00 • 48844 просмотра
Дело врачей Odrex: PR на смерти пациента и обвинения судей в недобросовестностиPhoto
29 июля, 05:28 • 32600 просмотра
"Большая честь встретиться": Трамп оценил встречу с Зеленским как "очень хорошую"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
4м/с
42%
752мм
Популярные новости
Зеленский: Украина и Трамп хотят прекратить войну, путин не хочет29 июля, 06:00 • 25505 просмотра
NYT: Иран рассматривал возможность удара по украинскому морскому порту29 июля, 06:49 • 13941 просмотра
Основателя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск по запросу фсб29 июля, 07:11 • 12894 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и базы катеров чф рф29 июля, 07:42 • 21286 просмотра
Полиция Киевщины проверяет танцы девушек под российскую музыку на Аллее Славы11:07 • 6012 просмотра
публикации
Готовитесь к путешествию? Как облегчить долгую дорогу к долгожданному отдыху15:07 • 1888 просмотра
Налоговые проверки должны быть одним из ключевых доказательств в "лизинговых" делах БЭБ против авиакомпаний - юрист
Эксклюзив
13:16 • 11747 просмотра
От ударов по НПЗ до краха банков: как Украина переходит к системному разрушению российской экономики10:29 • 26741 просмотра
Дело врачей Odrex: PR на смерти пациента и обвинения судей в недобросовестностиPhoto29 июля, 06:00 • 48844 просмотра
Течение унесло 9-летнего ребенка на матрасе в заминированную акваторию в Одесской области: что говорят спасателиPhotoVideo28 июля, 16:40 • 247240 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Блогеры
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Иран
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Ариана Гранде подала в суд на хакеров за утечку музыки и видео28 июля, 10:46 • 245143 просмотра
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 231660 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 305456 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 304830 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 335259 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
Фокс Ньюс
Instagram
Фильм

Зеленский убедил сенаторов США в победе Украины и необходимости новых санкций против РФ - Politico

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон убедил американских законодателей в способности Украины победить в войне. Он подчеркнул, что новые санкции могут заставить кремль сесть за стол переговоров.

Зеленский убедил сенаторов США в победе Украины и необходимости новых санкций против РФ - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон смог убедить американских законодателей, что Украина способна победить в войне с россией, а новые санкции могут заставить кремль сесть за стол переговоров. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что нынешний визит Зеленского в США стал разительным контрастом с его сложной поездкой в Белый дом в феврале 2025 года. После встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер покинул Белый дом в приподнятом настроении, а позже присутствовал в Сенате во время голосования, которое открыло путь к принятию нового санкционного законопроекта против россии.

По словам сенатора-республиканца Майка Раундса, во время закрытой встречи с законодателями Зеленский подчеркнул, что усиление санкций способно заставить владимира путина серьезнее задуматься о переговорах.

Вся идея заключается в том, чтобы посадить путина за стол переговоров

- сказал Раундс после встречи.

Politico отмечает, что украинский президент объяснил американским политикам: санкции помогут закрепить успехи Украины на поле боя и усилят давление на кремль. Одновременно он снова обратился к США с просьбой предоставить разрешение на производство ракет Patriot в Украине, обеспечить поставки ракет-перехватчиков PAC-3 и сохранить доступ к спутниковой системе Starlink для поддержки дальнобойных операций.

По словам сенатора Джона Бузмана, именно последние успехи украинских военных изменили отношение многих американских политиков.

Причиной изменения настроений стали успехи Украины на поле боя

- отметил он.

Сенатор Джим Риш после встречи с Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что санкционный закон может иметь даже большее влияние на завершение войны, чем боевые действия.

Оба считают, что этот законопроект может быть столь же эффективным или даже более эффективным для завершения войны, чем события на поле боя

- сказал Риш.

В то же время Politico отмечает, что окончательное принятие законопроекта еще не гарантировано. Документ должен пройти Сенат и Палату представителей, а президент Дональд Трамп будет иметь широкие полномочия по применению предусмотренных им экономических санкций. Несмотря на это, собеседники издания отмечают, что последние события, в частности визит Зеленского в Вашингтон и изменения на фронте, существенно усилили поддержку Украины среди американских законодателей.

"Точный шаг к миру": Зеленский поблагодарил сенаторов США за поддержку санкций против России29.07.26, 04:52 • 19348 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Старлинк
Александр Стабб
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Финляндия
Владимир Зеленский
Украина