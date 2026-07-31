Зеленский подтвердил поражение трех логистических центров рф, НПЗ в волгограде и не только
Киев • УНН
Президент Зеленский подтвердил удары дрон-камикадзе и ракетами средней дальности по объектам рф, в частности по логистическим центрам в Сарапуле, Казани и Волгограде. Также поражен морской терминал в Краснодарском регионе и НПЗ в Волгоградском регионе.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил дипстрайки и мидстрайки, в том числе по трём логистическим центрам в Сарапуле, Казани и Волгограде в рф на расстояниях от около 500 до почти 1300 километров, по морскому терминалу в Краснодарском регионе, НПЗ в Волгоградском регионе, и в акватории Азовского моря, пишет УНН.
Продолжаем применять наши дипстрайки и мидстрайки по объектам российской инфраструктуры, которая работает на российскую агрессию. Наши удары в рамках плана дальнобойных санкций – это всегда о справедливых ответах, чтобы российская военная машина теряла свои ресурсы. В частности, сегодня была соответствующая работа по трём логистическим центрам в разных регионах рф: в Сарапуле, Казани и Волгограде на расстояниях от около 500 до почти 1300 километров
Президент добавил:
В Краснодарском регионе поражён морской терминал. Расстояние до объекта от линии фронта – около 270 километров. Также на расстоянии почти 480 километров от линии боевого соприкосновения поражён НПЗ в Волгоградском регионе. Были попадания в акватории Азовского моря
"Мы защищаем своих людей и продолжим действовать так, как нужно для достижения мира. Благодарю всех наших воинов, которые обеспечивают именно такие точные и важные результаты для Украины", - отметил Зеленский.
Как сообщал УНН, дроны FP-1, производства украинской компании Fire Point поразили логистический хаб Wildberries и НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в российском волгограде.
Волгоградский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ с мощностью около 15 млн тонн нефти в год. Этот завод производит бензин, дизельное, авиационное топливо и другие нефтепродукты и играет важную роль в топливном обеспечении южных регионов россии.
Поражённый логистический хаб Wildberries является одним из крупных центров хранения, сортировки и распределения товаров площадью 44 000 м².
"Подобные комплексы обеспечивают непрерывную работу одного из крупнейших маркетплейсов рф, через который, в частности, реализовывались товары военного и двойного назначения", - отметили в Fire Point.