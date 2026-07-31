Зеленский подтвердил поражение трех логистических центров рф, НПЗ в волгограде и не только

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил дипстрайки и мидстрайки, в том числе по трём логистическим центрам в Сарапуле, Казани и Волгограде в рф на расстояниях от около 500 до почти 1300 километров, по морскому терминалу в Краснодарском регионе, НПЗ в Волгоградском регионе, и в акватории Азовского моря, пишет УНН.

Продолжаем применять наши дипстрайки и мидстрайки по объектам российской инфраструктуры, которая работает на российскую агрессию. Наши удары в рамках плана дальнобойных санкций – это всегда о справедливых ответах, чтобы российская военная машина теряла свои ресурсы. В частности, сегодня была соответствующая работа по трём логистическим центрам в разных регионах рф: в Сарапуле, Казани и Волгограде на расстояниях от около 500 до почти 1300 километров