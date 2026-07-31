Генштаб сообщил, сколько оккупантов и техники Россия потеряла за сутки

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1340 российских военных. Также враг потерял 55 крылатых ракет, 1525 беспилотников оперативно-тактического уровня, 42 артиллерийские системы и 413 единиц автомобильной техники, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, в течение суток российская армия также потеряла один танк, семь боевых бронированных машин, три средства противовоздушной обороны, десять наземных робототехнических комплексов и три единицы специальной техники. В то же время потерь среди реактивных систем залпового огня, самолетов, вертолетов, кораблей и подводных лодок противник не понес.

С начала полномасштабного вторжения, по ориентировочным подсчетам Генерального штаба ВСУ, Россия потеряла около 1 446 150 военнослужащих. Кроме того, Силы обороны уничтожили 12 231 танк, 25 056 боевых бронированных машин, 47 045 артиллерийских систем, 1 976 РСЗО, 1 525 средств ПВО, 439 самолетов, 354 вертолета, 435 665 беспилотников оперативно-тактического уровня, 5 005 крылатых ракет, 34 корабля и катера, две подводные лодки, 128 034 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 2 081 наземный робототехнический комплекс и 4 483 единицы специальной техники.

В Генштабе отметили, что приведенные данные уточняются.

Произошло более 220 боевых столкновений, враг запустил 5,5 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте