Произошло более 220 боевых столкновений, враг запустил 5,5 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте
Киев • УНН
С начала суток произошло 226 боевых столкновений. Враг запустил более 5,5 тыс. дронов и сбросил 181 управляемую авиабомбу.
Всего с начала текущих суток на фронте произошло 226 боевых столкновений. Враг запустил более 5,5 тыс. дронов и сбросил 181 управляемую авиационную бомбу, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Агрессор нанес один ракетный удар, применил 74 ракеты, совершил 50 авиационных ударов с применением 181 управляемой авиационной бомбы, привлек для ударов 5566 дронов-камикадзе и совершил 2268 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес один авиаудар, сбросил три авиабомбы, совершил 59 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением реактивных систем залпового огня.
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Западное, Копанки и в сторону населенных пунктов Охримовка, Радьковка и Хатнее.
На Купянском направлении сегодня враг совершил два штурма позиций Сил обороны в сторону Тищенковки.
Тринадцать попыток захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Диброва, Ставки, Лиман, Дробышево, Озерное и в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новоселовка. Три боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 22 попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки, Рай-Александровки и Николаевки.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районах населенных пунктов Федоровка Вторая и Тихоновка.
На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 30 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Торецкое, Русин Яр, Софиевка и в сторону Степановки, Долгой Балки, Вильного. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.
Двадцать пять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Мирное, Муравка, Новопавловка, Новый Донбасс, Матяшево. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 29 оккупантов, 7 — ранено; уничтожено две единицы автомобильной и две единицы специальной техники, 37 укрытий личного состава, одно средство РЭБ. Повреждены две артиллерийские системы, три единицы автомобильной и две единицы специальной техники, три пункта управления БпЛА и 182 укрытия личного состава противника. Уничтожено или подавлено 218 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Калиновского и в районе Первомайского.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали 10 вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Цветково и Чарівное.
На Ореховском направлении наши защитники отбивали две попытки противника продвинуться вперед в районе Белогорья и Щербаков.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
Генштаб обновил потери России, за сутки ликвидировано еще 1360 оккупантов30.07.26, 06:51 • 7894 просмотра