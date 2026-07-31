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В Китае число жертв масштабного оползня возросло до 51 — это самая смертоносная катастрофа такого типа за более чем 10 лет

Киев • УНН

 • 30836 просмотра

В уезде Пэншуй мегаполиса Чунцин оползень унес жизни 51 человека, еще 10 пропали без вести. Это крупнейшая катастрофа такого типа в Китае за более чем 10 лет.

В Китае число жертв масштабного оползня возросло до 51 — это самая смертоносная катастрофа такого типа за более чем 10 лет
Фото: Bloomberg

Число погибших в результате масштабного оползня в китайском мегаполисе Чунцин возросло до 51 человека, еще 10 человек считаются пропавшими без вести. Это самый смертоносный оползень в Китае с 2015 года, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Оползень произошел 17 июля в уезде Пэншуй, когда огромные массы камней и грунта сошли со склона и накрыли жилые дома на берегу реки Уцзян. Десятки людей оказались под завалами.

По данным местных властей, еще до схода оползня были обнаружены признаки опасности, после чего из района эвакуировали около 1 100 жителей.

Спасателям мешают большие объемы обломков

Лидер Китая Си Цзиньпин поручил активизировать поисково-спасательную операцию и принять меры для недопущения подобных трагедий в будущем.

Местные власти сообщили, что проведение спасательных работ значительно осложняет большой объем обломков - около 18 тысяч кубометров, которые накопились на ограниченной территории.

В Bloomberg отмечают, что трагедия в очередной раз продемонстрировала опасность летнего сезона дождей в юго-западном Китае. Продолжительные осадки дестабилизируют горные склоны, что повышает риск оползней и внезапных наводнений.

В Китае из-за оползня погибли по меньшей мере 8 человек, 34 считаются пропавшими без вести17.07.26, 21:20 • 6579 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Bloomberg L.P.
Си Цзиньпин
Китай