В Китае число жертв масштабного оползня возросло до 51 — это самая смертоносная катастрофа такого типа за более чем 10 лет
Киев • УНН
В уезде Пэншуй мегаполиса Чунцин оползень унес жизни 51 человека, еще 10 пропали без вести. Это крупнейшая катастрофа такого типа в Китае за более чем 10 лет.
Число погибших в результате масштабного оползня в китайском мегаполисе Чунцин возросло до 51 человека, еще 10 человек считаются пропавшими без вести. Это самый смертоносный оползень в Китае с 2015 года, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Оползень произошел 17 июля в уезде Пэншуй, когда огромные массы камней и грунта сошли со склона и накрыли жилые дома на берегу реки Уцзян. Десятки людей оказались под завалами.
По данным местных властей, еще до схода оползня были обнаружены признаки опасности, после чего из района эвакуировали около 1 100 жителей.
Спасателям мешают большие объемы обломков
Лидер Китая Си Цзиньпин поручил активизировать поисково-спасательную операцию и принять меры для недопущения подобных трагедий в будущем.
Местные власти сообщили, что проведение спасательных работ значительно осложняет большой объем обломков - около 18 тысяч кубометров, которые накопились на ограниченной территории.
В Bloomberg отмечают, что трагедия в очередной раз продемонстрировала опасность летнего сезона дождей в юго-западном Китае. Продолжительные осадки дестабилизируют горные склоны, что повышает риск оползней и внезапных наводнений.
В Китае из-за оползня погибли по меньшей мере 8 человек, 34 считаются пропавшими без вести17.07.26, 21:20 • 6579 просмотров