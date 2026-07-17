В Китае из-за оползня погибли по меньшей мере 8 человек, 34 считаются пропавшими без вести
Киев • УНН
В пятницу в уезде Пэншуй на окраине Чунцина произошел оползень, который засыпал более 10 жилых домов. Спасены десять человек, двое с тяжелыми травмами.
В пятницу на окраине города Чунцин на юго-западе Китая произошел оползень, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек, 34 пропали без вести, жилые дома были засыпаны землей, а более 1100 человек были эвакуированы. Об этом сообщили местные власти и государственные СМИ, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Оползень произошел около 9:08 утра в уезде Пэншуй на окраине города Чунцин, когда огромные объемы камней и земли были смыты вниз по склону, засыпав более 10 жилых домов, сообщила государственная телекомпания CCTV.
Из-под завалов были спасены десять человек, в том числе двое, получившие серьезные травмы, сообщил мэр уезда Пэншуй Жэнь Сюйцзян.
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил властям установить причину катастрофы, сообщили государственные СМИ.
В радиусе 1 километра от оползня было отключено водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение, чтобы предотвратить дальнейшие перебои. На месте происшествия находилось более 800 спасателей, говорится в заявлении местных властей.
На кадрах, снятых CCTV, видно, как часть склона горы обрушивается на жилой район. Несколько зданий расположены рядом с местом обрушения, а спасательные бригады прочесывают завалы. По данным телеканала, спасательным работам препятствуют нестабильный рельеф и риск повторного оползня.
На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как спасатели в оранжевой одежде используют экскаваторы для расчистки завалов. В какой-то момент группа спасателей извлекла из-под завалов выжившего.
Большие каменные плиты сползли рядом с домами в водоем внизу. Два здания, высотой примерно пять и пятнадцать этажей, были повреждены, но все еще стоят.
Оползень, вызванный дождями, произошел неподалеку от участка реки Уцзян, которая протекает через карстовые горы, усеянные небольшими городками и террасами.
Власти заявили, что отправили в Чунцин более 8000 предметов первой необходимости для пострадавших от стихийного бедствия, включая палатки, раскладные кровати и семейные аварийные комплекты.
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