В Китае из-за оползня погибли по меньшей мере 8 человек, 34 считаются пропавшими без вести

В пятницу на окраине города Чунцин на юго-западе Китая произошел оползень, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек, 34 пропали без вести, жилые дома были засыпаны землей, а более 1100 человек были эвакуированы. Об этом сообщили местные власти и государственные СМИ, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Оползень произошел около 9:08 утра в уезде Пэншуй на окраине города Чунцин, когда огромные объемы камней и земли были смыты вниз по склону, засыпав более 10 жилых домов, сообщила государственная телекомпания CCTV.

Из-под завалов были спасены десять человек, в том числе двое, получившие серьезные травмы, сообщил мэр уезда Пэншуй Жэнь Сюйцзян.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил властям установить причину катастрофы, сообщили государственные СМИ.

В радиусе 1 километра от оползня было отключено водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение, чтобы предотвратить дальнейшие перебои. На месте происшествия находилось более 800 спасателей, говорится в заявлении местных властей.

На кадрах, снятых CCTV, видно, как часть склона горы обрушивается на жилой район. Несколько зданий расположены рядом с местом обрушения, а спасательные бригады прочесывают завалы. По данным телеканала, спасательным работам препятствуют нестабильный рельеф и риск повторного оползня.

На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как спасатели в оранжевой одежде используют экскаваторы для расчистки завалов. В какой-то момент группа спасателей извлекла из-под завалов выжившего.

Большие каменные плиты сползли рядом с домами в водоем внизу. Два здания, высотой примерно пять и пятнадцать этажей, были повреждены, но все еще стоят.

Оползень, вызванный дождями, произошел неподалеку от участка реки Уцзян, которая протекает через карстовые горы, усеянные небольшими городками и террасами.

Власти заявили, что отправили в Чунцин более 8000 предметов первой необходимости для пострадавших от стихийного бедствия, включая палатки, раскладные кровати и семейные аварийные комплекты.

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