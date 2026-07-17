В Китае из-за оползня погибли по меньшей мере 8 человек, 34 считаются пропавшими без вести

$44.620.1351.160.10
ukenru
18:34 • 268 просмотра
Реорганизация ведомств: правительство восстановило Минагрополитики и создало Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ
16:55 • 6022 просмотра
Удалось восстановить одно из ключевых доказательств - Генпрокурор обнародовал видео покушения на семью Ермолаева в Монако
16:35 • 12034 просмотра
Украина откроет архивы СБУ и СЗР по трагическим событиям XX века на Волыни - Зеленский
15:34 • 11484 просмотра
Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине
14:53 • 14343 просмотра
Правительство назначило Хмару и.о. министра обороны, Сибигу - и.о. министра иностранных дел - Корецкий
13:54 • 20816 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты
17 июля, 12:08 • 19692 просмотра
Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства
17 июля, 11:19 • 26752 просмотра
Зеленский назначает Клименко секретарем СНБО
17 июля, 11:18 • 21421 просмотра
ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву
17 июля, 11:00 • 19175 просмотра
СБУ уничтожила российский самолет Ту-95 в энгельсе - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
35%
750мм
Популярные новости
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto17 июля, 10:01 • 26859 просмотра
россия массированно атакует газодобывающий объект в Харьковской области, работа остановлена - Нафтогаз17 июля, 10:19 • 18909 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto17 июля, 10:41 • 30694 просмотра
Зеленский провел первое совещание с Корецким: говорили о правительственной программе, главах Минобороны, МИД и Нафтогаза17 июля, 10:58 • 19863 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP13:42 • 10141 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17:04 • 5518 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты13:54 • 20816 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto17 июля, 10:41 • 30712 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 39715 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 43555 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Олег Синегубов
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Вашингтон
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов13:57 • 8156 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP13:42 • 10156 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей12:54 • 8042 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto17 июля, 10:01 • 26876 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей17 июля, 07:59 • 28987 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Социальная сеть
Дипломатка
SpaceX Starship

В Китае из-за оползня погибли по меньшей мере 8 человек, 34 считаются пропавшими без вести

Киев • УНН

 • 350 просмотра

В пятницу в уезде Пэншуй на окраине Чунцина произошел оползень, который засыпал более 10 жилых домов. Спасены десять человек, двое с тяжелыми травмами.

В Китае из-за оползня погибли по меньшей мере 8 человек, 34 считаются пропавшими без вести

В пятницу на окраине города Чунцин на юго-западе Китая произошел оползень, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек, 34 пропали без вести, жилые дома были засыпаны землей, а более 1100 человек были эвакуированы. Об этом сообщили местные власти и государственные СМИ, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Оползень произошел около 9:08 утра в уезде Пэншуй на окраине города Чунцин, когда огромные объемы камней и земли были смыты вниз по склону, засыпав более 10 жилых домов, сообщила государственная телекомпания CCTV.

Из-под завалов были спасены десять человек, в том числе двое, получившие серьезные травмы, сообщил мэр уезда Пэншуй Жэнь Сюйцзян.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил властям установить причину катастрофы, сообщили государственные СМИ.

В радиусе 1 километра от оползня было отключено водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение, чтобы предотвратить дальнейшие перебои. На месте происшествия находилось более 800 спасателей, говорится в заявлении местных властей.

На кадрах, снятых CCTV, видно, как часть склона горы обрушивается на жилой район. Несколько зданий расположены рядом с местом обрушения, а спасательные бригады прочесывают завалы. По данным телеканала, спасательным работам препятствуют нестабильный рельеф и риск повторного оползня.

На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как спасатели в оранжевой одежде используют экскаваторы для расчистки завалов. В какой-то момент группа спасателей извлекла из-под завалов выжившего.

Большие каменные плиты сползли рядом с домами в водоем внизу. Два здания, высотой примерно пять и пятнадцать этажей, были повреждены, но все еще стоят.

Оползень, вызванный дождями, произошел неподалеку от участка реки Уцзян, которая протекает через карстовые горы, усеянные небольшими городками и террасами.

Власти заявили, что отправили в Чунцин более 8000 предметов первой необходимости для пострадавших от стихийного бедствия, включая палатки, раскладные кровати и семейные аварийные комплекты.

Оползни на юге Эфиопии привели к гибели по меньшей мере 50 человек, еще 125 пропали без вести12.03.26, 20:27 • 8847 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Недвижимость
Дожди в Украине
Си Цзиньпин
Китай