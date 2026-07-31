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Четыре области частично без света из-за атак рф

Киев • УНН

 • 21546 просмотра

В результате боевых действий часть потребителей в Донецкой, Сумской, Харьковской и Николаевской областях без электроснабжения. Ограничений сегодня не прогнозируется, потребление выросло из-за жары.

Четыре области частично без света из-за атак рф

Часть жителей четырех областей остались без электроснабжения из-за атак рф, потребление растет на фоне усиления жары и использования кондиционеров, графиков не прогнозируется, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

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"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Сумской, Харьковской и Николаевской областях временно остается без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

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"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00", - отметили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 31 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 2,6% выше, чем в то же время предыдущего дня – в четверг. Причина изменений – повышение температуры воздуха во всех регионах Украины, что вызывает массовое использование кондиционеров.

Вчера, 30 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня – в среду, 29 июля.

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Юлия Шрамко

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