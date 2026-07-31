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Сумщину перевели на аварийные отключения света

Киев • УНН

 • 4397 просмотра

На Сумщине ввели графики аварийных отключений для 1-10 очередей потребителей. Причиной стали повреждения энергосистемы из-за атак армии РФ.

Сумщину перевели на аварийные отключения света

Сумскую область перевели на графики аварийных отключений света, сообщили в АО "Сумыоблэнерго" в пятницу, пишет УНН.

По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1-10 очередей потребителей. Причина — повреждение энергосистемы в результате систематических атак армии РФ

- сообщили в Сумыоблэнерго.

Как отмечается, при ГАВ нет определенного времени восстановления распределения электроэнергии, так как это аварийная ситуация.

Зеленский и Шмыгаль обсудили усиление защиты энергетики и устойчивости Украины12.07.26, 16:05 • 5113 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Сумская область
Укрэнерго