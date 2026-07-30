АМКУ оштрафовал Киевстар на 17,5 млн гривен за ложь в рекламе скорости интернета

Антимонопольный комитет оштрафовал оператора мобильной связи «Киевстар» на 17,5 млн гривен за «неточные сведения» в рекламе, которая касалась первенства компании по скорости мобильного интернета. Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко, передает УНН.

По результатам рассмотрения дела в отношении ЧАО «Киевстар» наложен штраф 17,5 млн гривен за распространение, вследствие избранного способа изложения, неточных сведений - сообщил Кириленко.

По его словам, «Киевстар» нарушил статью 15-1 закона «О защите от недобросовестной конкуренции» - «Распространение информации, вводящей в заблуждение»

Решение касается первенства «Киевстара» по скорости мобильного интернета, а именно утверждения «№ 1 скорость мобильного интернета» в совокупности с информацией об источнике, периодах проведения соответствующих измерений и полученных по их результатам средних показателях, размещенной способом, затрудняющим ее одновременное восприятие с основным утверждением - добавил Кириленко.

В «Киевстаре» заявили, что планируют обжаловать штраф

В компании «Киевстар» заявили, что не разделяют предварительных выводов АМКУ относительно использования рекламного утверждения «№1 скорость мобильного интернета» и считают их необоснованными.

«Киевстар» подчеркивает, что коммуникация соответствовала требованиям действующего законодательства, а потребителям была предоставлена вся необходимая информация для надлежащего понимания рекламного сообщения.

Использование результатов исследований независимой международной компании Ookla®, на которых основывалось рекламное утверждение «Киевстара», для подтверждения маркетинговых утверждений является общепринятой практикой на мировом рынке электронных коммуникаций. «Киевстар» применил именно такой подход, надлежащим образом раскрыв информацию об источнике данных, периоде исследования и других существенных условиях использования его результатов. «Киевстар» воспользуется предусмотренным законодательством правом на судебное обжалование решения о наложении штрафа - добавили в компании.

Напомним

В сети появилась информация о запуске 5G от «Киевстара» в Киеве 21 июля, но оператор назвал ее неофициальной. Пилотные зоны 5G уже развернуты во Львове, Харькове и Бородянке.