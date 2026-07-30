российский "Искандер" уничтожил многодетную семью Вороновых - Зеленский раскрыл детали трагедии на Днепропетровщине

Сегодня россияне ударом своей баллистической ракеты уничтожили обычный дом обычной семьи в Радушном возле Кривого Рога на нашей Днепровщине. Это была семья Вороновых. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Здесь дети. Очень много детей"

Подробностями трагедии, которую вызвала рф на Днепропетровщине, поделилась первая леди Елена Зеленская.

"Здесь дети. Очень много детей" – такие слова прозвучали этой ночью над руинами дома в поселке Радушное возле Кривого Рога. Здесь жила многодетная семья Вороновых. Пока туда сегодня не попала российская ракета "Искандер-М", запущенная с территории Воронежской области рф - сообщила Зеленская.

По словам первой леди, в момент удара в доме находились дети: Марк (17 лет), Доминика (15 лет), Виорика (14 лет), Захарий (12 лет), Азарий Илай (11 лет), Вероника (10 лет), Эмилия (6 лет) и внук Артем (полтора года), его отец сейчас защищает Украину.

Троих детей из-под завалов достали уже мертвыми. Российский удар убил также родителей – 47-летнего Артема и его 41-летнюю жену Елену. Гибель еще пятерых детей не подтверждена официально, потребуются экспертизы. Россияне убили целую семью. Снова - резюмировала Зеленская.

Это была семья Вороновых

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии добавил, что на данный момент точно известно, что погибли родители и трое детей: Марк, Азарий Илай и Эмилия Вороновы.

Сегодня россияне ударом своей баллистической ракеты уничтожили обычный дом обычной семьи в Радушном возле Кривого Рога на нашей Днепровщине. Это была семья Вороновых: мама Елена, папа Артем, семеро детей – Марк, Доминика, Захарий, Азарий Илай, Федерика, Эмилия, Виорика и полуторагодовалый внук Артем – ребенок их старшего сына, который сейчас защищает Украину. На данный момент точно известно, что погибли родители и трое детей: Марк, Азарий Илай и Эмилия. Удар российской ракеты был настолько сильным, что от дома почти ничего не осталось… Под завалами нашли фрагменты человеческих тел, и только экспертизы могут установить, кому именно из семьи принадлежат тела. Судьба Захария, Доминики, Виорики, Федерики и Артема сейчас выясняется. Ужасное преступление российской войны против Украины – против обычных людей, против обычной жизни - сообщил Зеленский.

По словам Президента, это российское зло можно остановить только всем миром. Никто в мире не может быть оставлен один на один против такого террора.

И когда мы говорим, что Украине нужны ракеты для "пэтриотов", когда мы ищем возможности, чтобы защищаться от российской баллистики, мы говорим не об абстракциях. Мы говорим именно о таких семьях, именно о таких людях, которые могут жить, если есть чем сбивать российские ракеты – если партнеры помогают с перехватчиками. Семьи, которые могут погибнуть, если российские "искандеры" нечем останавливать - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул - важно, чтобы этих людей видели те, кто принимает решения – решения в Пентагоне, в европейских столицах и везде в мире, где есть возможность помочь Украине защитить жизнь. Реальность говорит сама за себя. Защита жизни нужна. Ракеты для ПВО нужны.

Вечная память всем украинцам, которые были убиты ударами России. Вечная благодарность каждому, кто помогает! - резюмировал Зеленский.

Напомним

В Криворожском районе российский ракетный удар разрушил частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья.

В Днепропетровской области, где погибла целая семья после атаки РФ, спасены двое детей из-под завалов