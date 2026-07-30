В Днепропетровской области, где погибла целая семья после атаки РФ, спасены двое детей из-под завалов

Спасатели ГСЧС спасли двух детей из-под завалов дома, разрушенного в результате российского ракетного удара по поселку Радушное Криворожского района. Также в службе показали кадры с места трагедии, где погибла семья, сообщает ГСЧС, пишет УНН.

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По информации спасателей, удар полностью разрушил два частных дома, еще пять получили повреждения. После атаки возникло несколько пожаров, которые чрезвычайники уже ликвидировали.

Во время проведения поисково-спасательной операции сотрудники ГСЧС деблокировали из-под завалов двух детей.

По данным ГСЧС, в результате российского ракетного удара погибли пять человек, среди них двое детей, еще восемь человек получили ранения. Ранее глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявлял о шести погибших.

Спасатели отмечают, что под завалами могут оставаться еще пять человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Под Кривым Рогом российская ракета уничтожила дом многодетной семьи, погибли шесть человек