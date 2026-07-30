В Днепропетровской области, где погибла целая семья после атаки РФ, спасены двое детей из-под завалов

$45.530.1851.050.37
ukenru
05:44 • 4932 просмотра
Трамп поздравил демократов с победами на выборах и обещает сотрудничать с ними, но напомнил о праве вето
05:04 • 14491 просмотра
Трамп заявил, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения
04:38 • 15157 просмотра
Посол ЕС призвала мир не терять внимания к войне в Украине на фоне усиления российских атак
03:16 • 16315 просмотра
Швеция представила новые беспилотные катера CB90 CX с ракетами и ПВО, предыдущие версии которых уже использует УкраинаPhoto
02:37 • 16241 просмотра
Украина, Молдова и Румыния провели совместную операцию против трансграничной преступности
01:55 • 14152 просмотра
Стало известно, кто из украинской делегации встретится с Меланией Трамп и российскими представителями
01:16 • 13463 просмотра
США разработали план новых ударов по Ирану после предупреждения Израиля о возможном применении химического оружия
00:15 • 15763 просмотра
США готовят для Украины более 1000 новых крылатых ракет ERAM с дальностью более 460 км
3 ноября, 23:17 • 13281 просмотра
Россия считает мирную и объединённую Европу своим врагом и готовится к противостоянию — ЗеленскийVideo
3 ноября, 22:16 • 14857 просмотра
Кремль планирует усилить удары по Украине после выборов в США, несмотря на предстоящие переговоры, — Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Трамп назвал Гренландию "величайшим подарком" для США от Европы3 ноября, 22:05 • 10554 просмотра
Ким Кардашьян призналась, что 13-летняя дочь критикует её наряды и даёт советы по стилю3 ноября, 23:06 • 10481 просмотра
4 ноября Украина и партнеры проведут в Брюсселе переговоры по гарантиям безопасности и послевоенному восстановлению — Умеров00:55 • 9356 просмотра
Демократы опережают республиканцев на выборах в Конгресс США: первые предварительные результатыPhoto01:27 • 15254 просмотра
Канада запретила хоккеистам из России и Беларуси участвовать в молодёжном чемпионате мира01:31 • 11006 просмотра
публикации
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 31868 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 37744 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 51337 просмотра
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo2 ноября, 20:14 • 71977 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo2 ноября, 17:35 • 80037 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Дональд Туск
Виктория Спартц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Вашингтон
Иран
Реклама
УНН Lite
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым04:05 • 2908 просмотра
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе 03:08 • 8350 просмотра
Крис Рок признался, как зависимость от порнографии и измены разрушили его 20-летний брак03:05 • 3462 просмотра
Бриджит Фонда впервые за долгое время появилась на публике после 24 лет вдали от ГолливудаPhoto02:05 • 6942 просмотра
Канада запретила хоккеистам из России и Беларуси участвовать в молодёжном чемпионате мира01:31 • 11053 просмотра
Актуальное
Техника
The New York Times
Фокс Ньюс
Financial Times
Дипломатка

В Днепропетровской области, где погибла целая семья после атаки РФ, спасены двое детей из-под завалов

Киев • УНН

 • 5153 просмотра

Спасатели деблокировали двоих детей из-под завалов в поселке Радушное после российского ракетного удара. Погибли пять человек, среди них двое детей, еще восемь ранены.

В Днепропетровской области, где погибла целая семья после атаки РФ, спасены двое детей из-под завалов

Спасатели ГСЧС спасли двух детей из-под завалов дома, разрушенного в результате российского ракетного удара по поселку Радушное Криворожского района. Также в службе показали кадры с места трагедии, где погибла семья, сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Подробности

По информации спасателей, удар полностью разрушил два частных дома, еще пять получили повреждения. После атаки возникло несколько пожаров, которые чрезвычайники уже ликвидировали.

Во время проведения поисково-спасательной операции сотрудники ГСЧС деблокировали из-под завалов двух детей.

По данным ГСЧС, в результате российского ракетного удара погибли пять человек, среди них двое детей, еще восемь человек получили ранения. Ранее глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявлял о шести погибших.

Спасатели отмечают, что под завалами могут оставаться еще пять человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Под Кривым Рогом российская ракета уничтожила дом многодетной семьи, погибли шесть человек30.07.26, 05:46 • 24390 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Вилкул Александр
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Кривой Рог