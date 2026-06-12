Масштабный пожар после удара рф в Киевской области потушили, привлекали спецтехнику аэропорта "Борисполь"

В Киевской области спасатели к утру ликвидировали масштабный пожар после атаки рф на объект инфраструктуры в Бориспольском районе накануне, привлекали спецтехнику аэропорта "Борисполь", сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Спасатели ликвидировали пожар на площади 2000 кв.м, возникший в результате российского удара БпЛА по объекту инфраструктуры в Бориспольском районе", - говорится в сообщении.

На месте, как указано, работали спасатели Киевской области и города Киева.

"Дополнительно привлекалась спецтехника аэропорта "Борисполь"", - сказано в сообщении.

Враг атаковал объект инфраструктуры в Борисполе, возник пожар