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В Минразвития высказались о возможности частичного открытия воздушного пространства Украины

В Минразвития высказались о возможности частичного открытия воздушного пространства Украины

Киев  •  УНН

 • 8545 просмотра

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Государственные органы рассматривают возможность частичного открытия воздушного пространства Украины. Из-за высокого уровня угроз это маловероятно в краткосрочной перспективе, особое внимание уделяется аэропортам Борисполя и Львова.

Сейчас все государственные органы прорабатывают возможность частичного открытия воздушного пространства Украины, но из – за очень высокого уровня угроз - это остается маловероятным в краткосрочной  перспективе. Об этом заявил заместитель министра развития громад и территорий Тимур Ткаченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Ткаченко прокомментировал информацию о возможном возобновлении авиасообщения и потенциальном открытии аэропортов во Львове, Киеве.

"Очень много информации распространяется сетью и в целом вокруг этого много разных дискуссий. Я хотел бы акцентировать внимание на том, что  возобновление авиасообщения зависит именно от ситуации безопасности в стране. Сейчас все государственные органы прорабатывают возможность частичного открытия воздушного пространства, но из-за очень высокого уровня угроз - это остается мало вероятным в краткосрочной перспективе", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что особое внимание уделяют возможному открытию аэропортов в Борисполе, Львове, которые наиболее ключевые для пассажирских перевозок.

"Также интересный факт, что очень часто звучат сравнения с Израилем, но стоит понимать, что ситуации существенно отличаются. Израиль годами строил мощную систему ПВО, которая позволяет оперативно реагировать на угрозы. В Украине враг использует другой тип ракет, а система обороны еще не достигла необходимого уровня для безопасного открытия авиапространства. Учитывая последние типы ракет, которые использует рф, то нужно учитывать этот факт очень тщательно. Поэтому пока говорить о частичном открытии рано", - заявил Ткаченко.

Дополнение

В конце октября Украина презентовала дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения, презентовав пошаговый план и потребности для частичного открытия авиапространства.

7 ноября старший партнер компании страхового брокера Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) заявлял, что есть 5-6 авиалиний, которые бы хотели начать летать в украинском авиапространстве с января 2025 года. Аэропорт "Борисполь" - это начальная идея. Но все будет зависеть от защиты воздуха.

Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство25 февр. 2024, 14:05 • 53867 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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