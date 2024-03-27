Air Baltic планирует возобновить полеты в Украину, как только воздушное пространство откроется

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  105791 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  104623 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  122535 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  117585 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  141714 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  133901 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179310 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167010 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155466 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216132 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

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21 марта 2024, 11:56  •  451421 просмотра
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 17:18  •  424320 просмотра
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20 марта 2024, 10:44  •  445253 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  534248 просмотра

Air Baltic планирует возобновить полеты в Украину, как только воздушное пространство откроется

Латвийская авиакомпания Air Baltic планирует возобновить полеты в Киев, Львов и Одессу сразу после открытия воздушного пространства Украины после проверки готовности аэропорта "Борисполь".

Анонсы •   •  5221 просмотра
Air Baltic планирует возобновить полеты в Украину, как только воздушное пространство откроется

Пентагон прокомментировал российскую ракету в Польше

Российская ракета вошла в воздушное пространство Польши, а Пентагон заявил, что готов защищать каждый дюйм территории НАТО в случае нападения на союзника, одновременно предоставляя приоритет оказанию необходимой военной помощи Украине.

Война •   •  6597 просмотра
Пентагон прокомментировал российскую ракету в Польше

Армия Израиля заявила о ликвидации двух лидеров ХАМАСа

Израильская армия утверждает, что ликвидировала двух лидеров ХАМАС, Марвана Иссу и Гази Абу Тамаа, в результате авиаударов по Газе в начале марта.

Война •   •  6428 просмотра
Армия Израиля заявила о ликвидации двух лидеров ХАМАСа

В Японии более 100 человек попали в больницу после употребления БАДов

Более 100 человек госпитализированы и 2 смерти зарегистрировано в Японии после употребления диетических добавок, содержащих ферментированный красный дрожжевой рис от Kobayashi Pharmaceutical.

Общество •   •  6098 просмотра
В Японии более 100 человек попали в больницу после употребления БАДов

Дания продаст Аргентине истребители F-16 на сумму $300 млн

Дания продаст Аргентине 24 истребителя F-16 за $300 млн, пообещав 19 Украине.

Новости Мира •   •  7717 просмотра
Дания продаст Аргентине истребители F-16 на сумму $300 млн

В Минобороны создали новый Департамент планирования тылового обеспечения

Министерство обороны Украины создало новый Департамент планирования материально-технического обеспечения для формирования долгосрочных планов закупок продовольствия, вещевого имущества, горюче-смазочных материалов и технических средств для нужд армии с целью минимизации срочных закупок и улучшения качества и ценовой политики.

Экономика •   •  10977 просмотра
В Минобороны создали новый Департамент планирования тылового обеспечения

В Варшаве начала работу Коалиция бронетехники в поддержку Украины

В Варшаве состоялось первое заседание Коалиции за бронетехнику для Украины, инициированной Польшей и Германией, при участии Великобритании, Италии и Швеции, с целью усиления потенциала бронетехники в Украине путем поставки, ремонта, обучения и тактических разработок.

Война •   •  11770 просмотра
В Варшаве начала работу Коалиция бронетехники в поддержку Украины

В Госдепе отреагировали на украинские удары по российским НПЗ

Украина нанесла удары по российским нефтеперерабатывающим заводам за пределами своей территории, но США не поддерживают такие удары и донесли эту давнюю политику до Украины.

Война •   •  12152 просмотра
В Госдепе отреагировали на украинские удары по российским НПЗ

На левом берегу Киева прорвало водопровод

На левом берегу Киева на бульваре Верховной Рады, 7-А произошел порыв водопровода диаметром 600 мм, что повлекло снижение давления воды для потребителей в этом районе, пока специалисты "Киевводоканала" проводят ремонтные работы.

Общество •   •  15831 просмотра
На левом берегу Киева прорвало водопровод

Россия заявила о сбитии в Белгородской области 18 воздушных целей

Россия утверждает, что ее системы ПВО сбили 18 воздушных целей над Белгородской областью, один человек получил осколочные ранения.

Общество •   •  14457 просмотра
Россия заявила о сбитии в Белгородской области 18 воздушных целей