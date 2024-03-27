Air Baltic планирует возобновить полеты в Украину, как только воздушное пространство откроется

Латвийская авиакомпания Air Baltic планирует возобновить полеты в Киев, Львов и Одессу, как только откроется воздушное пространство Украины, сообщила авиакомпания 26 марта после визита в киевский аэропорт "Борисполь", передает УНН.

Детали

Небо над Украиной было закрыто для гражданской авиации после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года, что означает, что пассажирские перевозки в страну и из нее возможны только автомобильным или железнодорожным транспортом.

Генеральный директор Air Baltic Мартин Гаусс сообщил, что 25 марта встретился в Борисполе с министром инфраструктуры Александром Кубраковым вместе с руководством Борисполя и командой аэропорта "Львов".

Делегация Air Baltic осмотрела инфраструктуру аэропорта, оборудование и возможность возобновления полетов.

Были сделаны впечатляющие приготовления, и международный аэропорт "Борисполь" обновлен и снова готов принять миллионы пассажиров написал Гаусс в эфире X.

Мы представили наши планы по восстановлению связи Украины с миром воздушным путем, как только воздушное пространство станет открытым и безопасным. Air Baltic будет способствовать восстановлению украинской авиации сказал Гаусс.

В аэропорту "Борисполь" сообщили, что Air Baltic "планирует запустить рейсы в Киев, Львов, а затем и в Одессу, соединив эти города со столицами Балтии и крупными городами Европы через Ригу".

По данным аэропорта, с 2019 по 2021 год Air Baltic выполнила 3644 рейса из Борисполя, перевезя 285 600 пассажиров.

Лоукостер Ryanair в июле 2023 года объявил о планах вернуться на украинский рынок в течение восьми недель после восстановления украинского воздушного пространства.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что его компания планирует открыть 75 маршрутов из Европы в Украину после признания воздушного пространства безопасным.

По словам О'Лири, Ryanair была второй по величине авиакомпанией, действовавшей в Украине до начала полномасштабного вторжения, после МАУ.

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