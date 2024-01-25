В США разрешили возобновить полеты Boeing 737 Max 9 после проверок

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновить полеты самолетов Boeing 737 Max 9 после инцидента 5 января, когда у лайнера Alaska Airlines в воздухе отлетела часть фюзеляжа. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Сообщается, что усовершенствованная процедура технического обслуживания должна быть проведена на каждом самолете, и только после прохождения проверки лайнеры смогут вернуться в эксплуатацию.

Авиакомпании планируют начать возвращать самолеты в эксплуатацию в ближайшие дни. В частности, Alaska Airlines намерена начать этот процесс в пятницу и постепенно возвращать 737 Max 9 в расписание.

Для Boeing это не будет возвращением к привычной работе. Мы не согласимся ни на какие просьбы компании о расширении производства или утверждении дополнительных производственных линий для 737 Max, пока не убедимся, что проблемы контроля качества, выявленные в ходе проверок, решены - сказал администратор FAA Майк Уитакер.

В Boeing заявили, что выполнят все указания регулятора.

Напомним

5 января на самолёте Boeing 737 Max 9 компании Alaska Airlines во время регулярного рейса произошла разгерметизация салона, когда во время набора высоты у самолёта вылетела так называемая дверная заглушка - часть фюзеляжа, которая в некоторых модификациях используется как аварийный выход. Лайнер в этот момент находился на высоте примерно 5 км, на борту были шесть членов экипажа и 171 пассажир. Самолет благополучно вернулся в аэропорт Портленда, в результате инцидента никто не пострадал.

После инцидента авиационные власти решили проверить 171 воздушное судно и обнаружили производственные проблемы. Впоследствии в FAA заявили, что проведут аудит концерна Boeing и пересмотрят полномочия ответственных за контроль качества.

Очередной удар по репутации Boeing: самолет, на котором должен был лететь Блинкен, оказался неисправным.