Очередной удар по репутации Boeing: самолет, на котором должен был лететь Блинкен, оказался неисправным.

Вчера государственный секретарь Энтони Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за того, что его самолет потерпел критическую неисправность. Это стало еще одним ударом по репутации Boeing, сообщают CNN, передает УНН.

Детали

Из-за неисправности самолета Boeing Co Госсекретарю и его команде пришлось сесть на новый меньший самолет. CNN отмечают, что это стало ударом по некогда звездной, а теперь сильно запятнанной репутации Boeing, потому что это не первый инцидент с их самолетами.

Например, 5 января у самолета авиакомпании Alaska Airlines вскоре после взлета, когда самолет был на высоте 16 000 футов взорвалась заглушка дверей. Н

К счастью, никто не сидел на сиденье возле отверстия, и никто не получил серьезных травм. Но этот инцидент привел к временному прекращению эксплуатации всех самолетов 737 Max 9.

Хотя причина этой аварии все еще расследуется, генеральный директор Boeing Дэйв Калхун признал, что к инциденту привела "ошибка" Boeing.

Во время проверки на некоторых самолетах Boeing 737 MAX 9 обнаружили ослабленные болты

Напомним

6 января в США одна из авиакомпаний полностью приостановила полеты Boeing 737, после того как во время полета у самолета оторвалась дверь аварийного выхода.

А вчера сообщалось, что Блинкен застрял в Давосе из-за критической ошибки в его самолете Boeing Co. 737.