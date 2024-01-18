Очередной удар по репутации Boeing: самолет, на котором должен был лететь Блинкен, оказался неисправным.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен застрял в Давосе из-за критической неисправности своего самолета Boeing 737. Этот инцидент в очередной раз наносит ущерб репутации компании Boeing, которая уже пострадала от предыдущих инцидентов, включая временное приостановление эксплуатации всех самолетов 737 Max 9.
В окованном Крыму россияне используют угнанные из Херсонской области автомобили "скорой" - СМИ
Во временно оккупированном Крыму россияне используют медицинское оборудование, которое похитили на захваченных территориях Украины.
Роман Гринкевич объявлен в розыск - ГБР
Роман Гринкевич, сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, объявлен в розыск. Это произошло на фоне подозрений в мошенничестве с оборонными контрактами на сумму 1 миллиард гривен.
Сильный ветер, снег и гололед в Киеве: патрульные дали советы как себя вести в такую погоду
Киевлян предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с, гололедице на дорогах и снегопаде. Полиция советует людям избегать деревьев, строительных площадок, рекламных щитов и линий электропередач, а также закреплять незакрепленные предметы.
Арсеналы вооружения, штабы и казармы: украинские хакеры похитили техдокументацию на 500 объектов минобороны РФ
Украинская хакерская группа "Блэкджек", предположительно связанная с СБУ, взломала российское государственное предприятие, строящее военные объекты, и получила более 1,2 ТБ данных.
В Николаеве откроют офис украинско-датского молодежного дома
В Николаеве откроется Украинско-датский молодежный дом, который станет платформой для развития молодежи и обмена идеями. Инициатива была обсуждена с представителями посольства Дании и, вероятно, станет частью нового городского молодежного центра.
В Киеве появилась улица Дениса Монастырского и сквер Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло
Киевский городской совет решил переименовать несколько улиц и других объектов в городе в рамках процесса "дерусификации". Среди этих изменений - присвоение улице имени Дениса Монастырского, который погиб в авиакатастрофе.
США ввели санкции против компании из ОАЭ за перевозку российской нефти
США наложили санкции на судоходную компанию Hennesea из ОАЭ за транспортировку российской нефти по цене выше международно согласованной - 60 долларов за баррель.
Свириденко очертила стратегию ускорения экономического роста Украины на ближайшие полтора года
Министр экономики Украины Юлия Свириденко детализировала стратегический план стимулирования экономического роста и уменьшения зависимости от международной помощи путем увеличения экспорта, промышленного развития и привлечения инвестиций. Ключевые компоненты включают предложенную ЕС программу на 50 миллиардов евро, беспрепятственную продажу украинских товаров по всему миру, развитие инфраструктуры и локализацию производства вооружений.
Демченко о выезде мужчин за границу: в прошлом году пограничники обнаружили более 3300 поддельных документов
В 2023 году пограничники обнаружили несколько тысяч нарушителей, которые использовали поддельные документы для выезда за границу.