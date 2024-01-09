Во время проверки на некоторых самолетах Boeing 737 MAX 9 обнаружили ослабленные болты

United Airlines обнаружила ослабленные болты на нескольких самолетах 737 MAX 9 - той самой модели, которая недавно во время полета потерпела крушение. Как пишет Reuters, компания обнаружила проблемы, связанные со сборкой, на нескольких панелях, которые проверялись после инцидента, передает УНН.

Мы начали предварительные проверки в субботу и обнаружили случаи, которые, похоже, связаны с проблемами установки дверной заглушки - например, болты, которые нуждались в дополнительной затяжке. Эти недостатки будут исправлены нашей технической командой, чтобы вернуть самолет к эксплуатации говорится в заявлении United.

Детали

В Alaska Airlines сообщили, что до сих пор не начали проверки.

Это сообщение вызывает беспокойство относительно процесса производства 171 самолета Boeing MAX, которые преимущественно эксплуатируются американскими авиакомпаниями Alaska Airlines и United Airlines.

В то же время, Федеральное авиационное управление США (FAA) и Boeing отказались комментировать сообщения об ослабленных болтах.

Дополнение

В понедельник акции Boeing упали на 8%, теперь компания отстает от конкурента - Airbus. Акции поставщика Boeing Spirit AeroSystems упали на 11%.

Проверки самолетов могут длиться несколько дней, что приведет к отмене многочисленных рейсов.

Контекст

В субботу Федеральное авиационное управление США выдало распоряжение о временном приостановлении эксплуатации Boeing MAX для проведения проверки. Установленная на самолете, на котором случился опасный инцидент, панель весом 27 кг, которая называется штекером, во время полета отсоединилась и упала на пригород Портленда без повреждений.

В США одна из авиакомпаний полностью приостановила полеты Boeing 737, после того как во время полета у самолета оторвалась дверь аварийного выхода