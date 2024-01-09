Во время проверки на некоторых самолетах Boeing 737 MAX 9 обнаружили ослабленные болты
После недавнего инцидента United обнаружила ослабленные болты на самолетах 737 MAX 9, что привело к проведению проверок и вызвало беспокойство относительно производственного процесса компании Boeing.
Автомобиль въехал в ворота Белого дома
Автомобиль врезался в ворота Белого дома; водитель задержан Секретной службой для проведения расследования.
В Украине был сбит первый "шахед" с реактивным двигателем
Украина сбила первый реактивный беспилотник Shahed-238 со стандартной навигацией и обычным вооружением, способный высокоскоростно маневрировать над территорией страны.
В США заявили об отсутствии планов выводить американские войска из Ирака
Пентагон США утверждает, что не планирует выводить 2,5 тыс. военнослужащих из Ирака, вместо этого сосредоточившись на борьбе с ИГИЛ. Просьба о выводе войск из Ирака не поступала.
В РФ назвали причину схода 14 вагонов с рельсов в Забайкалье
14 вагонов с углем сошли с рельсов в российском Забайкалье после столкновения с другим поездом; пострадали пассажирские перевозки.
Количество пострадавших при взрыве в техасском отеле возросло до 21
В результате взрыва в отеле Sandman Signature в Техасе пострадал 21 человек, причиной которого называют утечку газа.
Министра обороны США Ллойда Остина перевели из интенсивной терапии - Пентагон
Министр обороны США Ллойд Остин вышел из отделения интенсивной терапии, он все еще нездоров, но с хорошим прогнозом, и продолжает лечение в медицинском центре Уолтера Рида.
БЭБ прекратило незаконную деятельность 7 игорных заведений на Киевщине
БЭБ пресекла деятельность 7 нелегальных игорных заведений в Киевской области; во время обысков были найдены доказательства - компьютеры и столы для игры в покер.
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло вблизи Талауда, Индонезия, что повлекло угрозу цунами; о жертвах пока не сообщается.
В Техасе в отеле произошел взрыв газа, пострадали 11 человек
В результате взрыва газа в отеле Sandman в Форт-Уорте, штат Техас, пострадали 11 человек, здание получило значительные повреждения; подробности о состоянии пострадавших неизвестны.