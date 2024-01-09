Під час перевірки на деяких літаках Boeing 737 MAX 9 виявили ослаблені болти
Київ • УНН
Після нещодавнього інциденту United виявила ослаблені болти на літаках 737 MAX 9, що призвело до проведення перевірок і викликало занепокоєння щодо виробничого процесу компанії Boeing.
United Airlines виявила ослаблені болти на кількох літаках 737 MAX 9 — тієї самої моделі, яка нещодавно під час польоту зазнала аварії. Як пише Reuters, компанія виявила проблеми, пов’язані зі збиранням, на кількох панелях, які перевірялися після інциденту, передає УНН.
Ми почали попередні перевірки в суботу і виявили випадки, які, схоже, пов’язані з проблемами встановлення дверної заглушки – наприклад, болти, які потребували додаткового затягування. Ці недоліки будуть виправлені нашою технічною командою, щоб повернути літак до експлуатації
Деталі
У Alaska Airlines повідомили, що досі не розпочали перевірки.
Це повідомлення викликає занепокоєння щодо процесу виробництва 171 літака Boeing MAX, які переважно експлуатуються американськими авіакомпаніями Alaska Airlines та United Airlines.
Водночас, Федеральне авіаційне управління США (FAA) і Boeing відмовилися коментувати повідомлення про ослаблені болти.
Доповнення
У понеділок акції Boeing впали на 8%, тепер компанія відстає від конкурента — Airbus. Акції постачальника Boeing Spirit AeroSystems впали на 11%.
Перевірки літаків можуть тривати кілька днів, що призведе до скасування численних рейсів.
Контекст
У суботу Федеральне авіаційне управління США видало розпорядження про тимчасове призупинення експлуатації Boeing MAX для проведення перевірки. Встановлена на літаку, на якому трапився небезпечний інцидент, панель вагою 27 кг, яка називається штекером, під час польоту від’єдналася та впала на передмістя Портленда без пошкоджень.
У США одна з авіакомпаній повністю призупинила польоти Boeing 737, після того як під час польоту в літака відірвалися двері аварійного виходу06.01.24, 23:39 • 57559 переглядiв