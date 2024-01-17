Bloomberg: Блінкен не зміг вилетіти з Давоса через помилку в літаку

Держсекретар США Ентоні Блінкен не зміг вилетіти з Давоса через критичну помилку в його літаку, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

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Як зазначає видання, після перельоту з Давоса до Цюріха на вертольотах і посадки на модифікований Boeing Co. 737 Блінкена і його групу поінформували про те, що польоти на літаку визнано небезпечними. Виявлений раніше витік кисню усунути не вдалося.

Літак меншого розміру вилетів із Брюсселя, щоб переправити додому головного американського дипломата, тоді як багатьом із його помічників і представників преси довелося летіти до Вашингтона комерційними рейсами.

Bloomberg зазначає, хоча несправності на літаках не є рідкістю, для Boeing цей збій стався у важкий час. Регулюючі органи призупинили роботу багатьох літаків 737 Max 9 після катастрофи літака Alaska Airlines 5 січня.

Літак, який використовує Блінкен, являє собою старіший варіант Боїнга 737 і позначається ВПС США як C40.

У вересні минулого року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо застряг в Індії після саміту "Великої двадцятки" в Нью-Делі через механічну несправність його літака. Парк застарілих урядових літаків Німеччини також зазнав низки несправностей під час тривалих перельотів, що призвело до прискореного виведення з експлуатації таких літаків, як Airbus A340, і купівлі літаків нового покоління A350.