Bloomberg: Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за ошибки в самолете

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
  •  33350 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Эксклюзив
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
  •  56399 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
  •  97805 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
  •  105560 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
  •  108775 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  139144 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
16 января  •  166388 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Эксклюзив
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
16 января  •  145171 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  137416 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Эксклюзив
Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
16 января  •  132378 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Bloomberg: Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за ошибки в самолете

Госсекретарь США Энтони Блинкен застрял в Давосе из-за критической ошибки в его самолете Boeing Co. 737. После того как была обнаружена неустранимая утечка кислорода, в Брюссель был отправлен самолет меньшей вместимости, чтобы доставить его домой.

Новости Мира •   •  6271 просмотра
Bloomberg: Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за ошибки в самолете

Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: нардепу Лабазюку продлили действие обязанностей

Высший антикоррупционный суд Украины продлил действие процессуальных обязанностей, возложенных на народного депутата Сергея Лабазюка, подозреваемого в даче взятки высокопоставленным чиновникам реставрационной отрасли, до 18 марта. Лабазюк, после внесения залога, обязан выполнять эти обязанности.

Политика •   •  9835 просмотра
Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: нардепу Лабазюку продлили действие обязанностей

Делегация Китая отказалась от встречи с Зеленским в Швейцарии - Politico

Решение Китая не встречаться с украинцами выглядело намеренным, а не результатом проблем с расписанием, отмечает издание.

Политика •   •  11256 просмотра
Делегация Китая отказалась от встречи с Зеленским в Швейцарии - Politico

В "Дії" запустили опрос для госслужащих, которые получают зарплаты при поддержке США

В приложении "Дія" в Украине запустили опрос для государственных служащих, которые получали зарплату в 2022-2023 годах за счет Прямой бюджетной поддержки (DBS) от США.

Политика •   •  10933 просмотра
В "Дії" запустили опрос для госслужащих, которые получают зарплаты при поддержке США

В Брянской области аварийно сел на трассу военный вертолет Ми-8

Военный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на трассе в Брянской области из-за предположительной технической неисправности. Посадка привела к временному отключению электроэнергии в нескольких районах, но пострадавших нет.

Война •   •  13468 просмотра
В Брянской области аварийно сел на трассу военный вертолет Ми-8

Ирак подал жалобу на Иран в Совет безопасности ООН

Ирак подал жалобу в Совет Безопасности ООН против Ирана за ракетные обстрелы Эрбиля, которые он считает нарушением своего суверенитета. Атаки привели к жертвам среди гражданского населения и повреждению имущества.

Новости Мира •   •  10493 просмотра
Ирак подал жалобу на Иран в Совет безопасности ООН

В Украине стремительно растет уровень энергопотребления: украинцев просят экономить свет

В Украине фиксируют резкий рост потребления электроэнергии из-за значительного похолодания. Граждан призывают экономить энергию для поддержания стабильного энергоснабжения.

Общество •   •  11774 просмотра
В Украине стремительно растет уровень энергопотребления: украинцев просят экономить свет

Кипер назначил нового руководителя Одесской областной детской больницы

Ольга Удовиченко назначена новым генеральным директором Одесской областной детской клинической больницы. Местные власти планируют превратить больницу в учреждение европейского уровня.

Общество •   •  12147 просмотра
Кипер назначил нового руководителя Одесской областной детской больницы

Нацполиция может открыть производство по факту прослушивания команды "Bihus.Info

Полиция может открыть уголовное производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки проекта Bihus. Info.

Криминал и ЧП •   •  11859 просмотра
Нацполиция может открыть производство по факту прослушивания команды "Bihus.Info

Обстрел Херсона: в прибрежных районах города прогремели взрывы

Российские войска атакуют Херсон, вызывая мощные взрывы в прибрежных районах города. Городской голова призвал жителей укрыться в укрытиях и держаться подальше от окон ради безопасности.

Война •   •  16425 просмотра
Обстрел Херсона: в прибрежных районах города прогремели взрывы