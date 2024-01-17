Bloomberg: Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за ошибки в самолете

Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за критической ошибки в его самолете, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как отмечает издание, после перелета из Давоса в Цюрих на вертолетах и посадки на модифицированный Boeing Co. 737 Блинкен и его группа были проинформированы о том, что полеты на самолете признаны небезопасными. Обнаруженную ранее утечку кислорода устранить не удалось.

Самолет меньшего размера вылетел из Брюсселя, чтобы переправить домой главного американского дипломата, в то время как многим из его помощников и представителей прессы пришлось лететь в Вашингтон комерческими рейсами.

Bloomberg отмечает, хотя неисправности на самолетах не являются редкостью, для Boeing этот сбой произошел в трудное время. Регулирующие органы приостановили работу многих самолетов 737 Max 9 после крушения самолета Alaska Airlines 5 января.

Самолет, используемый Блинкеном, представляет собой более старый вариант Боинга 737 и обозначается ВВС США как C40.

В сентябре прошлого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо застрял в Индии после саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели из-за механической неисправности его самолета. Парк устаревших правительственных самолетов Германии также претерпел ряд неисправностей во время длительных перелетов, что привело к ускоренному выводу из эксплуатации таких самолетов, как Airbus A340, и покупке самолетов нового поколения A350.