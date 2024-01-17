Bloomberg: Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за ошибки в самолете
Госсекретарь США Энтони Блинкен застрял в Давосе из-за критической ошибки в его самолете Boeing Co. 737. После того как была обнаружена неустранимая утечка кислорода, в Брюссель был отправлен самолет меньшей вместимости, чтобы доставить его домой.
Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: нардепу Лабазюку продлили действие обязанностей
Высший антикоррупционный суд Украины продлил действие процессуальных обязанностей, возложенных на народного депутата Сергея Лабазюка, подозреваемого в даче взятки высокопоставленным чиновникам реставрационной отрасли, до 18 марта. Лабазюк, после внесения залога, обязан выполнять эти обязанности.
Делегация Китая отказалась от встречи с Зеленским в Швейцарии - Politico
Решение Китая не встречаться с украинцами выглядело намеренным, а не результатом проблем с расписанием, отмечает издание.
В "Дії" запустили опрос для госслужащих, которые получают зарплаты при поддержке США
В приложении "Дія" в Украине запустили опрос для государственных служащих, которые получали зарплату в 2022-2023 годах за счет Прямой бюджетной поддержки (DBS) от США.
В Брянской области аварийно сел на трассу военный вертолет Ми-8
Военный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на трассе в Брянской области из-за предположительной технической неисправности. Посадка привела к временному отключению электроэнергии в нескольких районах, но пострадавших нет.
Ирак подал жалобу на Иран в Совет безопасности ООН
Ирак подал жалобу в Совет Безопасности ООН против Ирана за ракетные обстрелы Эрбиля, которые он считает нарушением своего суверенитета. Атаки привели к жертвам среди гражданского населения и повреждению имущества.
В Украине стремительно растет уровень энергопотребления: украинцев просят экономить свет
В Украине фиксируют резкий рост потребления электроэнергии из-за значительного похолодания. Граждан призывают экономить энергию для поддержания стабильного энергоснабжения.
Кипер назначил нового руководителя Одесской областной детской больницы
Ольга Удовиченко назначена новым генеральным директором Одесской областной детской клинической больницы. Местные власти планируют превратить больницу в учреждение европейского уровня.
Нацполиция может открыть производство по факту прослушивания команды "Bihus.Info
Полиция может открыть уголовное производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки проекта Bihus. Info.
Обстрел Херсона: в прибрежных районах города прогремели взрывы
Российские войска атакуют Херсон, вызывая мощные взрывы в прибрежных районах города. Городской голова призвал жителей укрыться в укрытиях и держаться подальше от окон ради безопасности.