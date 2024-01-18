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Черговий удар по репутації Boeing: літак, на якому мав летіти Блінкен виявився несправним

Черговий удар по репутації Boeing: літак, на якому мав летіти Блінкен виявився несправним

Київ • УНН

 • 34527 перегляди

Державний секретар США Ентоні Блінкен застряг у Давосі через критичну несправність свого літака Boeing 737. Цей інцидент вкотре завдає шкоди репутації компанії Boeing, яка вже постраждала від попередніх інцидентів, включаючи тимчасове призупинення експлуатації всіх літаків 737 Max 9.

Вчора державний секретар Ентоні Блінкен не зміг вилетіти з Давосу через те, що його літак зазнав критичної несправності. Це стало ще одним ударом по репутації Boeing, повідомляють CNN, передає УНН.

Деталі

Через несправності літака Boeing Co Держсекретарю та його команді довелося сісти на новий менший літак. CNN зазначають, що це стало ударом по колись зірковій, а тепер сильно заплямованій репутації Boeing, бо це не перший інцидент з їхніми літаками.

Наприклад 5 січня у літака авіакомпанії Alaska Airlines невдовзі після зльоту, коли літак був на висоті 16 000 футів вибухнула заглушка дверей. Н

а щастя, ніхто не сидів на сидінні біля отвору, і ніхто не отримав серйозних травм.Але цей інцидент призвів до тимчасового припинення експлуатації всіх літаків 737 Max 9.

Хоча причина цієї аварії все ще розслідується, генеральний директор Boeing Дейв Калхун визнав, що до інциденту призвела "помилка" Boeing.

Під час перевірки на деяких літаках Boeing 737 MAX 9 виявили ослаблені болти09.01.24, 05:05 • 28185 переглядiв

Нагадаємо

6 січня в США одна з авіакомпаній повністю призупинила польоти Boeing 737, після того як під час польоту в літака відірвалися двері аварійного виходу. 

А вчора повідомлялося, що Блінкен застряг у Давосі через критичну помилку в його літаку Boeing Co. 737. 

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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