У США дозволили відновити польоти Boeing 737 Max 9 після перевірок
Київ • УНН
Федеральне управління цивільної авіації США дозволило відновити польоти літаків Boeing 737 Max 9 після ретельної перевірки після інциденту, коли частина фюзеляжу літака авіакомпанії Alaska Airlines вилетіла в повітрі. Авіакомпанія Alaska Airlines планує поступово повернути ці літаки до свого розкладу за умови посиленої процедури технічного обслуговування.
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дозволило відновити польоти літаків Boeing 737 Max 9 після інциденту 5 січня, коли у лайнера Alaska Airlines у повітрі відлетіла частина фюзеляжу. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
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Повідомляється, що вдосконалена процедура технічного обслуговування має бути проведена на кожному літаку, і тільки після проходження перевірки лайнери зможуть повернутися в експлуатацію.
Авіакомпанії планують почати повертати літаки в експлуатацію найближчими днями. Зокрема, Alaska Airlines має намір почати цей процес у п'ятницю і поступово повертати 737 Max 9 у розклад.
Для Boeing це не буде поверненням до звичної роботи. Ми не погодимося на жодні прохання компанії про розширення виробництва або затвердження додаткових виробничих ліній для 737 Max, доки не переконаємося, що проблеми контролю якості, виявлені під час перевірок, вирішено
У Boeing заявили, що виконають усі вказівки регулятора.
Нагадаємо
5 січня на літаку Boeing 737 Max 9 компанії Alaska Airlines під регулярного рейсу сталася розгерметизація салону, коли під час набору висоти у літака вилетіла так звана дверна заглушка - частина фюзеляжу, яка в деяких модифікаціях використовується як аварійний вихід. Лайнер у цей момент перебував на висоті приблизно 5 км, на борту були шестеро членів екіпажу і 171 пасажир. Літак благополучно повернувся в аеропорт Портленда, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Після інциденту авіаційна влада вирішила перевірити 171 повітряне судно і виявила виробничі проблеми. Згодом у FAA заявили, що проведуть аудит концерну Boeing і переглянуть повноваження відповідальних за контроль якості.
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