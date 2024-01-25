У США дозволили відновити польоти Boeing 737 Max 9 після перевірок

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дозволило відновити польоти літаків Boeing 737 Max 9 після інциденту 5 січня, коли у лайнера Alaska Airlines у повітрі відлетіла частина фюзеляжу. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Повідомляється, що вдосконалена процедура технічного обслуговування має бути проведена на кожному літаку, і тільки після проходження перевірки лайнери зможуть повернутися в експлуатацію.

Авіакомпанії планують почати повертати літаки в експлуатацію найближчими днями. Зокрема, Alaska Airlines має намір почати цей процес у п'ятницю і поступово повертати 737 Max 9 у розклад.

Для Boeing це не буде поверненням до звичної роботи. Ми не погодимося на жодні прохання компанії про розширення виробництва або затвердження додаткових виробничих ліній для 737 Max, доки не переконаємося, що проблеми контролю якості, виявлені під час перевірок, вирішено