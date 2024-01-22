Авіаційне управління США закликає перевірити старі Boeing 737 після інциденту з частиною кабіни літака, яка відкололася під час польоту

ukenru
29 березня, 17:57 • 103312 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 120431 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 120187 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 158636 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 134670 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130542 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143012 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145437 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387346 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172417 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

29 березня, 20:47 • 19866 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 12598 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 10499 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 17915 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 17187 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 236262 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 387346 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442146 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450452 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359811 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 120431 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131511 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125655 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99842 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108569 перегляди
Актуальне
Авіаційне управління США закликає перевірити старі Boeing 737 після інциденту з частиною кабіни літака, яка відкололася під час польоту

Авіаційне управління США закликає перевірити старі Boeing 737 після інциденту з частиною кабіни літака, яка відкололася під час польоту

Київ • УНН

 • 19915 перегляди

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) закликає авіакомпанії перевіряти літаки Boeing 737-900ER після інциденту, в якому під час польоту відпала частина кабіни пілотів.

Попередні версії Boeing 737 можуть мати проблеми, подібні до дверної заглушки, яка відлетіла від борта нещодавно виготовленого літака на початку січня 2024 року. Федеральна авіаційна адміністрація США рекомендувала авіакомпаніям, які експлуатують літаки Boeing 737-900ER переконатися, що елементи літаків належним чином закріплені.

Про це передає УНН із посиланнями на Reuters.

Деталі

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) закликало авіакомпанії, що експлуатують деякі старі моделі 737, зокрема, Boeing 737-900ER, провести перевірку дверних заглушок і болтів, призначених для утримання заглушок на місці.

Рекомендація була прийнята після того, як FAA призупинила експлуатацію 171 літака Boeing 737 MAX 9 після того, як 5 січня в салоні літака MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines (ALK.N), якому виповнилося вісім тижнів, вибухнула дверна заглушка.

Тоді пілоти змогли безпечно посадити літак, і 177 людей на борту майже не постраждали. З тих пір FAA заборонило польоти варіанту з цим компонентом, - призупинено роботу близько 170 літаків у всьому світі.

Іран заявив про запуск у космос супутника «Сорая»21.01.24, 04:40 • 59579 переглядiв

Доповнення

Деякі авіакомпанії перевірили літаки старого виробництва і виявили "проблеми з болтами", повідомляє CNN із посиланням на FAA, втім, як вказується, в агентстві не уточнили, що це були за проблеми. Відомо, що після нещодавніх перевірок нових Max 9 авіакомпанії United Airlines та Alaska Airlines виявили ослаблені болти.

Довідка

Старіший 737-900ER є варіантом попередника Max 737 NG зі збільшеною дальністю польоту ("ER"). Як і у 737-9 Max, фюзеляж цього типу має раму з кожного боку для аварійного виходу, який не є обов'язковим і закривається фіксованою секцією фюзеляжу замість дверей.

За даними Boeing, 505 літаків 737-900ER були поставлені по всьому світу. Його найбільшими операторами є авіакомпанія Alaska Airlines та американська компанія United Airlines.

Нагадаємо

Авіакомпанія Alaska Airlines призупинила польоти десятків літаків Boeing 737 MAX 9 для перевірки безпеки після того, як під час польоту в літака відвалилися двері аварійного виходу.

Державний секретар Ентоні Блінкен не зміг вилетіти з Давосу через те, що його літак зазнав критичної несправності. Це стало ще одним ударом по репутації Boeing.

Також УНН повідомляв, що приватний російський літак Falcon 10 розбився в Афганістані поблизу кордону з Таджикистаном. З шести осіб, які перебували на борту, вижили четверо, доля двох інших залишається невідомою.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,955.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,838.83