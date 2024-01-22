Авіаційне управління США закликає перевірити старі Boeing 737 після інциденту з частиною кабіни літака, яка відкололася під час польоту

Попередні версії Boeing 737 можуть мати проблеми, подібні до дверної заглушки, яка відлетіла від борта нещодавно виготовленого літака на початку січня 2024 року. Федеральна авіаційна адміністрація США рекомендувала авіакомпаніям, які експлуатують літаки Boeing 737-900ER переконатися, що елементи літаків належним чином закріплені.

Про це передає УНН із посиланнями на Reuters.

Деталі

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) закликало авіакомпанії, що експлуатують деякі старі моделі 737, зокрема, Boeing 737-900ER, провести перевірку дверних заглушок і болтів, призначених для утримання заглушок на місці.

Рекомендація була прийнята після того, як FAA призупинила експлуатацію 171 літака Boeing 737 MAX 9 після того, як 5 січня в салоні літака MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines (ALK.N), якому виповнилося вісім тижнів, вибухнула дверна заглушка.

Тоді пілоти змогли безпечно посадити літак, і 177 людей на борту майже не постраждали. З тих пір FAA заборонило польоти варіанту з цим компонентом, - призупинено роботу близько 170 літаків у всьому світі.

Іран заявив про запуск у космос супутника «Сорая»

Доповнення

Деякі авіакомпанії перевірили літаки старого виробництва і виявили "проблеми з болтами", повідомляє CNN із посиланням на FAA, втім, як вказується, в агентстві не уточнили, що це були за проблеми. Відомо, що після нещодавніх перевірок нових Max 9 авіакомпанії United Airlines та Alaska Airlines виявили ослаблені болти.

Довідка

Старіший 737-900ER є варіантом попередника Max 737 NG зі збільшеною дальністю польоту ("ER"). Як і у 737-9 Max, фюзеляж цього типу має раму з кожного боку для аварійного виходу, який не є обов'язковим і закривається фіксованою секцією фюзеляжу замість дверей.

За даними Boeing, 505 літаків 737-900ER були поставлені по всьому світу. Його найбільшими операторами є авіакомпанія Alaska Airlines та американська компанія United Airlines.

Нагадаємо

Авіакомпанія Alaska Airlines призупинила польоти десятків літаків Boeing 737 MAX 9 для перевірки безпеки після того, як під час польоту в літака відвалилися двері аварійного виходу.

Державний секретар Ентоні Блінкен не зміг вилетіти з Давосу через те, що його літак зазнав критичної несправності. Це стало ще одним ударом по репутації Boeing.

Також УНН повідомляв, що приватний російський літак Falcon 10 розбився в Афганістані поблизу кордону з Таджикистаном. З шести осіб, які перебували на борту, вижили четверо, доля двох інших залишається невідомою.