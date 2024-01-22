У Афганістані впав приватний російський літак із шістьма людьми на борту
Київ • УНН
Приватний російський літак Falcon 10 розбився в Афганістані поблизу кордону з Таджикистаном. З шести осіб, які перебували на борту, вижили четверо, доля двох інших залишається невідомою.
В Афганістані розбився приватний російський літак, повідомляє "Росавіація", передає УНН.
Деталі
Російський літак Falcon 10 перестав виходити на зв’язок і зник із радарів увечері в суботу, 20 січня, над Афганістаном (біля кордону з Таджикистаном). Водночас афганська поліція повідомила про авіакатастрофу у північній провінції Бадахшан.
За попередніми даними, на борту перебувало шестеро осіб – двоє пасажирів та четверо членів екіпажу.
"Росавіація" повідомила, що літак виконував чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковський (Росія). Першочерговим місцем вильоту був аеропорт Утапао в Таїланді.
Літак був зареєстрований у державному реєстрі повітряних суден РФ. Він належить ТОВ "Атлетік Груп" і неназваній приватній особі.
Доповнення
Російські ЗМІ пишуть, що четверо людей вижили, доля ще двох невідома. Одному з пасажирів після авіатрощі вдалося дістатися до населеного пункту і викликати допомогу.
В авіакатастрофі загинув голлівудський актор Крістіан Олівер зі своїми доньками06.01.24, 02:25 • 42291 перегляд