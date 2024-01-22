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У Афганістані впав приватний російський літак із шістьма людьми на борту

У Афганістані впав приватний російський літак із шістьма людьми на борту

Київ • УНН

 • 26855 перегляди

Приватний російський літак Falcon 10 розбився в Афганістані поблизу кордону з Таджикистаном. З шести осіб, які перебували на борту, вижили четверо, доля двох інших залишається невідомою.

В Афганістані розбився приватний російський літак, повідомляє "Росавіація", передає УНН.

Деталі

Російський літак Falcon 10 перестав виходити на зв’язок і зник із радарів увечері в суботу, 20 січня, над Афганістаном (біля кордону з Таджикистаном). Водночас афганська поліція повідомила про авіакатастрофу у північній провінції Бадахшан.

За попередніми даними, на борту перебувало шестеро осіб – двоє пасажирів та четверо членів екіпажу.

"Росавіація" повідомила, що літак виконував чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковський (Росія). Першочерговим місцем вильоту був аеропорт Утапао в Таїланді.

Літак був зареєстрований у державному реєстрі повітряних суден РФ. Він належить ТОВ "Атлетік Груп" і неназваній приватній особі.

Доповнення

Російські ЗМІ пишуть, що четверо людей вижили, доля ще двох невідома. Одному з пасажирів після авіатрощі вдалося дістатися до населеного пункту і викликати допомогу.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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