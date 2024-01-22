В Афганистане упал частный российский самолет с шестью людьми на борту

В Афганистане разбился частный российский самолет, сообщает "Росавиация", передает УНН.

Детали

Российский самолет Falcon 10 перестал выходить на связь и исчез с радаров вечером в субботу, 20 января, над Афганистаном (у границы с Таджикистаном). В то же время афганская полиция сообщила об авиакатастрофе в северной провинции Бадахшан.

По предварительным данным, на борту находилось шесть человек - двое пассажиров и четверо членов экипажа.

"Росавиация" сообщила, что самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). Первоочередным местом вылета был аэропорт Утапао в Таиланде.

Самолет был зарегистрирован в государственном реестре воздушных судов РФ. Он принадлежит ООО "Атлетик Групп" и неназванному частному лицу.

Дополнение

Российские СМИ пишут, что четыре человека выжили, судьба еще двух неизвестна. Одному из пассажиров после авиакатастрофы удалось добраться до населенного пункта и вызвать помощь.

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