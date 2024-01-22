В Афганистане упал частный российский самолет с шестью людьми на борту
Частный российский самолет Falcon 10 разбился в Афганистане вблизи границы с Таджикистаном. Из шести человек, находившихся на борту, выжили четверо, судьба двух других остается неизвестной.
В течение дня россияне 24 раза обстреляли Сумскую область
Россияне 24 раза обстреляли различные населенные пункты Сумской области, всего зафиксировано 96 взрывов. Пострадали Хотинский, Юнаковский, Белопольский, Краснопольский, Великописаревский, Эсманьский, Шалыгинский и Свесский районы.
На Харьковщине микроавтобус столкнулся "лоб в лоб" с легковушкой, пять человек пострадали
В Харьковской области микроавтобус Ford Transit столкнулся лоб в лоб с автомобилем Hyundai, в результате чего пострадали пять человек, в том числе двое детей. По факту аварии ведется расследование, по результатам которого может начаться досудебное расследование за нарушение правил безопасности дорожного движения.
В Ленинградской области РФ объявили режим повышенной готовности в Ленинградской области РФ
Ленинградская область в России была приведена в состояние повышенной готовности после ночной атаки беспилотников на терминал в Усть-Луге. Как сообщается, власти пообещали "уничтожить беспилотники в случае их обнаружения".
Удар по рынку в Донецке: в ВСУ сделали заявление
Вооруженные силы Украины отрицают свою причастность к обстрелу рынка в Донецке, обвиняя в этом российские войска. По данным местных оккупационных властей, в результате обстрела погибло 27 человек и 25 получили ранения.
Monobank снова под атакой хакеров и подвергается DDoS-атаке
Monobank подвергся масштабной DDoS-атаке вечером 21 января, что подтвердил соучредитель компании Олег Гороховский. Сообщается, что новая волна кибератаки началась в 22:46.
В пригороде Берлина упал астероид в пригороде Берлина
Астероид, первоначально названный Sar2736, а теперь зарегистрированный как 2024 BX1, был замечен над Берлином 21 января, прежде чем упал к западу от города. Никаких повреждений не было зафиксировано, и местные жители сейчас ищут обломки астероида.
Рон ДеСантис вышел из президентской гонки и поддержал Трампа
Губернатор штата Флорида, республиканец Рон ДеСантис снял свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в США, выразив поддержку экс-президенту Трампу. Сейчас продолжается борьба за номинацию от республиканцев между Трампом и Никки Хейли.
На ВОТ Запорожья оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь для российских военных - сопротивление
Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области якобы заставляют бюджетников сдавать кровь для российских военных на фоне больших потерь, нарушая международное гуманитарное право.
Зеленский: Россия должна почувствовать, что больше всего от агрессии теряет сам агрессор
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессию в Украине. Ссылаясь на непрерывное насилие в конфликте, Зеленский подчеркнул важность международного сотрудничества и правоохранительной деятельности против "военных преступников".