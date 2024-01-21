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Іран заявив про запуск у космос супутника «Сорая»

Іран заявив про запуск у космос супутника «Сорая»

Київ • УНН

 • 59579 перегляди

Іран успішно запустив у космос супутник Soraya. Супутник було виведено на орбіту висотою 750 км ракетою Gayem-100, що стало 10-м запуском супутника за часів правління президента Ібрагіма Раїсі.

Влада Ірану запустила у космос у суботу, 20 січня, супутник "Сорая", що належить іранському Інституту космосу. Як повідомляє IRNA, передає УНН.

Деталі

Вперше Іран успішно вивів супутник на орбіту заввишки понад 500 км.

Міністр зв'язку та інформаційних технологій Іса Зарепур повідомив, що ракетоносій "Гаєм-100" здатний нести до 100 кг.

За його словами, "Гаєм-100" під час свого третього випробувального запуску розмістив дослідницький супутник приблизно 50 кг на орбіту заввишки 750 км.

Міністр додав, що "Сорая" – 10-й супутник, який був введений у космос при адміністрації президента Ірану Ібрагіма Раїсі.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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