Іран заявив про запуск у космос супутника «Сорая»

Влада Ірану запустила у космос у суботу, 20 січня, супутник "Сорая", що належить іранському Інституту космосу. Як повідомляє IRNA, передає УНН.

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Вперше Іран успішно вивів супутник на орбіту заввишки понад 500 км.

Міністр зв'язку та інформаційних технологій Іса Зарепур повідомив, що ракетоносій "Гаєм-100" здатний нести до 100 кг.

За його словами, "Гаєм-100" під час свого третього випробувального запуску розмістив дослідницький супутник приблизно 50 кг на орбіту заввишки 750 км.

Міністр додав, що "Сорая" – 10-й супутник, який був введений у космос при адміністрації президента Ірану Ібрагіма Раїсі.

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