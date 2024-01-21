Иран заявил о запуске в космос спутника "Сорая"

Власти Ирана запустили в космос в субботу, 20 января, спутник "Сорая", принадлежащий иранскому Институту космоса. Как сообщает IRNA, передает УНН.

Детали

Впервые Иран успешно вывел спутник на орбиту высотой более 500 км.

Министр связи и информационных технологий Иса Зарепур сообщил, что ракетоноситель "Гаем-100" способен нести до 100 кг.

По его словам, "Гаем-100" во время своего третьего испытательного запуска разместил исследовательский спутник примерно 50 кг на орбиту высотой 750 км.

Министр добавил, что "Сорая" - 10-й спутник, который был введен в космос при администрации президента Ирана Ибрагима Раиси.

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