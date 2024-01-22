Авиационное управление США призывает проверить старые Boeing 737 после инцидента с частью кабины самолета, которая откололась во время полета
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) призывает авиакомпании проверять самолеты Boeing 737-900ER после инцидента, в котором во время полета отпала часть кабины пилотов.
В МИД Украины прокомментировали заявление премьера Фицо относительно компромисса с рф: "Без безопасности в Украине, не будет безопасности в Словакии"
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе, если не будет безопасности в Украине. Такое заявление было сделано в ответ на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо, чтобы Украина пошла на компромисс, передав часть своей территории россии.
Два российских ракетоносителя до 16 "Калибров" остаются в Черном море - Силы обороны Юга
Два российских ракетоносителя до 16 ракет "Калибр", остаются в Черном море, в то время как один корабль несет боевое дежурство в Азовском море, сообщают Силы обороны Юга.
В кремле ничего не знают о планах Трампа по "быстрому завершению" войны в Украине
В кремле заявили, что непонятно, как экс-президент США Трамп может быстро решить российско-украинскую войну, несмотря на его предвыборные обещания.
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
Результаты вскрытия не позволили установить причину смерти бывшего заместителя Генерального прокурора Украины Ольги Колинько и ее дочери. Были назначены дополнительные экспертизы, результаты которых ожидаются.
"Наше единство - наше оружие": Залужный обратился к украинцам по случаю Дня Соборности
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный по случаю Дня Соборности подчеркнул решающую роль единства в борьбе страны за независимость и свободу.
В управление АРМА переданы корпоративные права украинских бизнесов, связанных с РФ, на более 22 млрд грн
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с начала войны обеспечило защиту корпоративных прав предприятий, связанных с Россией, на сумму более 22 миллиардов гривен. Аресты происходят в рамках расследований в отношении корпораций, которые опосредованно или непосредственно связаны с российскими гражданами, и уже конфисковано активов на сумму почти 6 миллиардов гривен.
Кулеба призвал министров стран ЕС предоставить Украине больше оружия и конфисковать активы рф
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал министров стран ЕС увеличить поставки оружия, утвердить долгосрочную программу поддержки, конфисковать российские активы и прервать поставки в россию критических компонентов.
россияне сбросили два КАБа на Херсонскую область, попали по дому и территории монастыря - ОВА
Российские войска нанесли удар из авиации по селу в Херсонской области, попав в жилой дом и территорию монастыря, сообщает Херсонская областная военная администрация. О пострадавших не сообщается.
Ирландия выплатила украинским беженцам более 750 миллионов евро социальной помощи
С начала полномасштабного вторжения Ирландия потратила более 750 миллионов евро на социальные выплаты для более 110 000 украинских беженцев. Большинство средств было использовано на помощь в поиске работы и пенсии для беженцев старше 66 лет.