Авиационное управление США призывает проверить старые Boeing 737 после инцидента с частью кабины самолета, которая откололась во время полета

Предыдущие версии Boeing 737 могут иметь проблемы, подобные дверной заглушке, которая отлетела от борта недавно изготовленного самолета в начале января 2024 года. Федеральная авиационная администрация США рекомендовала авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты Boeing 737-900ER убедиться, что элементы самолетов должным образом закреплены.

Об этом передает УНН со ссылками на Reuters.

Детали

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) призвало авиакомпании, эксплуатирующие некоторые старые модели 737, в частности, Boeing 737-900ER, провести проверку дверных заглушек и болтов, предназначенных для удержания заглушек на месте.

Рекомендация была принята после того, как FAA приостановила эксплуатацию 171 самолета Boeing 737 MAX 9 после того, как 5 января в салоне самолета MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines (ALK.N), которому исполнилось восемь недель, взорвалась дверная заглушка.

Тогда пилоты смогли безопасно посадить самолет, и 177 человек на борту почти не пострадали. С тех пор FAA запретило полеты варианта с этим компонентом, - приостановлена работа около 170 самолетов во всем мире.

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Дополнение

Некоторые авиакомпании проверили самолеты старого производства и обнаружили "проблемы с болтами", сообщает CNN со ссылкой на FAA, впрочем, как указывается, в агентстве не уточнили, что это были за проблемы. Известно, что после недавних проверок новых Max 9 авиакомпании United Airlines и Alaska Airlines обнаружили ослабленные болты.

Справка

Более старый 737-900ER является вариантом предшественника Max 737 NG с увеличенной дальностью полета ("ER"). Как и у 737-9 Max, фюзеляж этого типа имеет раму с каждой стороны для аварийного выхода, который не является обязательным и закрывается фиксированной секцией фюзеляжа вместо двери.

По данным Boeing, 505 самолетов 737-900ER были поставлены по всему миру. Его крупнейшими операторами являются авиакомпания Alaska Airlines и американская компания United Airlines.

Напомним,

Авиакомпания Alaska Airlines приостановила полеты десятков самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности после того, как во время полета у самолета отвалилась дверь аварийного выхода.

Государственный секретарь Энтони Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за того, что его самолет потерпел критическую неисправность. Это стало еще одним ударом по репутации Boeing.

Также УНН сообщал, что частный российский самолет Falcon 10 разбился в Афганистане вблизи границы с Таджикистаном. Из шести человек, находившихся на борту, выжили четверо, судьба двух других остается неизвестной.