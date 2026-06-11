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Послы Британии, Франции и Германии передали Москве позицию по миру в Украине

Киев • УНН

 • 1630 просмотра

Послы Британии, Франции и Германии призвали РФ к переговорам с Украиной при участии США. Целью является прекращение огня и дальнейшее мирное урегулирование.

Послы Британии, Франции и Германии передали Москве позицию по миру в Украине

Лидеры так называемой "европейской тройки" – Великобритании, Франции и Германии – через своих послов в москве донесли российской стороне общую позицию относительно прекращения войны против Украины. Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании, передает УНН.

Послы трех стран провели встречу с заместителем министра иностранных дел рф михаилом галузиным. В ходе переговоров дипломаты осудили последнюю эскалацию со стороны россии и распространение дезинформации в контексте войны против Украины.

Как отмечается в совместном заявлении, представители Великобритании, Франции и Германии изложили российской стороне основные положения совместного заявления лидеров стран Е3 от 7 июня.

Среди ключевых месседжей – поддержка призыва Президента Украины Владимира Зеленского к прямым переговорам между Украиной и россией при активном участии Соединенных Штатов Америки и европейских государств.

В заявлении подчеркивается, что целью таких переговоров должно стать достижение прекращения огня и создание условий для дальнейшего мирного урегулирования.

Послы стран Е3 изложили основные положения заявления лидеров от 7 июня, включая поддержку призыва президента Зеленского к прямым переговорам между россией и Украиной при активном участии США и европейских стран с целью достижения прекращения огня и продвижения к дальнейшим переговорам 

– говорится в заявлении.

Также дипломаты отметили неприемлемость дальнейшей эскалации войны и подчеркнули необходимость поиска дипломатических путей завершения конфликта.

Европейцы стремятся к поддержке Трампа на саммите G7 для мирных переговоров с россией - Bloomberg11.06.26, 13:00 • 19381 просмотр

Андрей Тимощенков

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Германия
Владимир Зеленский
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Украина