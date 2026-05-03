Иран предложил США план завершения войны в течение 30 дней - план содержит 14 пунктов
Киев • УНН
Тегеран предлагает США соглашение из 14 пунктов для снятия санкций и завершения войны. План включает открытие Ормузского пролива и ограничение обогащения урана.
Иран предложил США решить все вопросы за месяц и окончательно завершить войну в течение 30 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
По данным СМИ, в частности иранских, Тегеран предложил Вашингтону соглашение из 14 пунктов, среди которых - отмена США санкций против Ирана, прекращение морской блокады иранских портов, вывод войск из региона и прекращение всех военных действий, включая операции Израиля в Ливане.
В то же время Al Jazeera сообщает, что данный план предусматривает три этапа:
- Ормузский пролив будет постепенно открываться, а США снимут блокаду иранских портов;
- Иран сможет обогащать уран до уровня 3,6%. Этого недостаточно для создания ядерного оружия - здесь требуется более 90%. США постепенно отменяют санкции против Ирана;
- Иран начнет стратегический диалог с арабскими соседями с целью построить систему безопасности, которая будет охватывать весь Ближний Восток.
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль призвал Иран отказаться от ядерной программы и открыть Ормузский пролив.