Рубио едет в Италию налаживать отношения после конфликта Трампа с Папой и Мелони
Киев • УНН
Марко Рубио встретится с Папой и правительством Италии для размораживания отношений. Поездка состоится на фоне резких заявлений Дональда Трампа в адрес сторон.
Государственный секретарь США Марко Рубио на этой неделе совершит визит в Рим для серии встреч с представителями Ватикана и итальянского правительства. Поездка проходит на фоне напряженных отношений между странами. Об этом сообщает Corriere della Sera, пишет УНН.
Детали
По данным издания, в четверг и пятницу Марко Рубио должен провести несколько переговоров. В частности, запланированы встречи с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином и Папой Франциском.
Также он встретится с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни и проведет обед с министром обороны Гвидо Крозетто. Кроме того, не исключена и встреча с премьер-министром Джорджей Мелони.
Визит проходит на фоне заявлений Дональда Трампа, который ранее критиковал итальянское правительство и его главу. Он также делал резкие высказывания в адрес Папы, назвав его «слабым в борьбе с преступностью» и «ужасным во внешней политике».
В ответ Папа заявил: «Я не политик, я продолжу выступать против войны».
Сообщается, что Рубио намерен способствовать «размораживанию» двусторонних отношений и выступить посредником в налаживании контактов. Ожидается, что дальнейшее развитие диалога может повлиять на взаимодействие сторон в преддверии международных встреч, в частности саммита G7.
