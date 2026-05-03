Период напряжения и трансформации: астрологический прогноз на 4-10 мая
Певица Leleka, которая представит Украину, отправилась на Евровидение 2026
На следующей неделе в Украину придет потепление до +25, но в ряде областей все еще возможны заморозки
День солнца, день кондитера и день Львова - какие праздники отмечают 3 мая
Украина поразила два танкера российского теневого флота возле порта Новороссийск — Зеленский
День свободы прессы – как менялась работа журналистов сквозь столетия
Необычная активность со стороны беларуси на границе - Зеленский анонсировал новые санкции
Трамп фокусируется на Иране - Европа и Украина действуют без США - Politico
Блокада США стоила Ирану почти 5 млрд долларов - Axios
Основной ремонт ключевых международных трасс завершили с опережением графика - Премьер
Дипломатка

Рубио едет в Италию налаживать отношения после конфликта Трампа с Папой и Мелони

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Марко Рубио встретится с Папой и правительством Италии для размораживания отношений. Поездка состоится на фоне резких заявлений Дональда Трампа в адрес сторон.

Государственный секретарь США Марко Рубио на этой неделе совершит визит в Рим для серии встреч с представителями Ватикана и итальянского правительства. Поездка проходит на фоне напряженных отношений между странами. Об этом сообщает Corriere della Sera, пишет УНН.

Детали

По данным издания, в четверг и пятницу Марко Рубио должен провести несколько переговоров. В частности, запланированы встречи с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином и Папой Франциском.

Также он встретится с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни и проведет обед с министром обороны Гвидо Крозетто. Кроме того, не исключена и встреча с премьер-министром Джорджей Мелони.

Визит проходит на фоне заявлений Дональда Трампа, который ранее критиковал итальянское правительство и его главу. Он также делал резкие высказывания в адрес Папы, назвав его «слабым в борьбе с преступностью» и «ужасным во внешней политике».

В ответ Папа заявил: «Я не политик, я продолжу выступать против войны».

Сообщается, что Рубио намерен способствовать «размораживанию» двусторонних отношений и выступить посредником в налаживании контактов. Ожидается, что дальнейшее развитие диалога может повлиять на взаимодействие сторон в преддверии международных встреч, в частности саммита G7.

