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СБУ задержала двух подозреваемых во взрыве возле ТЦК во Львовской области

Киев • УНН

 • 5048 просмотра

СБУ задержала двух подозреваемых во взрыве возле ТЦК и СП в Николаеве Стрыйского района Львовской области. Одного военнослужащего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

СБУ задержала двух подозреваемых во взрыве возле ТЦК во Львовской области

Служба безопасности Украины задержала двух подозреваемых во взрыве возле ТЦК и СП в Николаеве Стрыйского района Львовской области. Об этом сообщает Главное управление СБУ во Львовской области, передает УНН.

Детали

Предварительно установлено, что неизвестное взрывное устройство выбросили из автомобиля лица, проезжавшие мимо военного объекта. В результате взрыва ранения получил военнослужащий. Медики оказали мужчине необходимую помощь на месте

- говорится в сообщении СБУ.

Тем временем Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила о начале уголовного производства по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт, повлекший тяжкие последствия).

По оперативной информации, перед взрывом мимо открытых ворот военного объекта проехал автомобиль Daewoo Lanos. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как с переднего пассажирского места неизвестное лицо выбросило на территорию ТЦК взрывной предмет. Впоследствии к нему подошел военнослужащий. В этот момент произошел взрыв, в результате которого он получил ранения. Медицинская помощь военнослужащему была оказана на месте

- говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним

В Николаеве, который находится во Львовской области, произошел взрыв возле здания ТЦК, ранения получил военнослужащий, его госпитализировали.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Взрывы
ТЦК и СП
Львовская область
Служба безопасности Украины
Николаев