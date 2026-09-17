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Возле станции "Вернадский" родился первый тюлень Уэдделла: учёные показали серию милых фото

Киев • УНН

 • 14785 просмотра

На острове Винтер возле станции "Академик Вернадский" родился первый в этом сезоне тюлень Уэдделла. Мать и детёныш чувствуют себя нормально.

Возле станции "Вернадский" родился первый тюлень Уэдделла: учёные показали серию милых фото

В районе украинской антарктической станции "Академик Вернадский" родился первый тюлень Уэдделла в этом сезоне, передает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Детали

Детеныш появился на свет на соседнем острове Винтер, который расположен напротив нашего острова Галиндез.

В НАНЦ напомнили, что сейчас в Антарктике — начало весны, и именно в это время самки тюленей Уэдделла рождают детенышей. Каждая приносит по одному детенышу.

"Мы уже некоторое время наблюдали за беременными самками, которые выходили на лед в традиционных местах размножения в окрестностях "Вернадского". Несколько дней назад отправились работать в океане и уже с лодки заметили стаю чаек, которые с криками кружили между соседними островами Винтер и Скуа. Обычно чайки так делают, когда находят, чем поживиться. Среди прочего, это может быть плацента тюленей. Поэтому я решил исследовать это место, поднял дрон и увидел самку, которая только что родила", — рассказывает биолог 31-й экспедиции Кирилл Сулима. 

Ученый сразу отправился к матери и детенышу, чтобы провести необходимые исследования. В частности, отобрать образцы плаценты.

"К счастью, мне удалось опередить чаек и взять пробы. Это важно, поскольку по ним впоследствии проводят молекулярно-генетические исследования, изучают содержание загрязнителей и тому подобное", — отмечает Кирилл.

Также наши ученые отслеживают, насколько в целом успешным является ежегодное рождение "уэдделлят". Ведь этот процесс тесно связан с морским льдом, площадь которого в последние годы активно сокращается. Соответственно, ухудшаются условия для размножения упомянутого вида тюленей.

По наблюдениям биологов 31-й экспедиции, нынешний первенец и его мать чувствуют себя нормально. В первые дни детеныши обычно весят 25–30 кг и очень быстро растут на питательном молоке самки, жирность которого составляет 54%. К концу вскармливания, которое длится около 3 месяцев, могут достигать 90 кг. А взрослые тюлени Уэдделла весят около 400 кг.

Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в Антарктиде07.06.26, 05:02 • 101277 просмотров

Антонина Туманова

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