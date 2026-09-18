$44.660.0651.240.21
ukenru
17:24 • 9144 просмотра
Белый дом подтверждает, что Трамп сегодня подпишет закон о «адских санкциях» против рф — журналист
15:58 • 25509 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 26268 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
18 сентября, 13:49 • 16761 просмотра
В Украине пересмотрят численность чиновников и количество заместителей министров
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 23804 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 10:36 • 26451 просмотра
БЭБ не может самостоятельно расширять понятия Налогового кодекса и устанавливать новые правила налогообложения — юрист
18 сентября, 09:54 • 17874 просмотра
Украина получила от ЕС 3,3 млрд евро на закупку ракет и дронов
18 сентября, 09:09 • 16527 просмотра
Войска РФ ударили по электричке в Харьковской области, два человека получили серьёзные травмы
18 сентября, 07:30 • 17838 просмотра
В Польше третий день подряд приостанавливают работу аэропортов на фоне российских атак на Украину
18 сентября, 02:25 • 30306 просмотра
Трамп предложит Путину экономические соглашения до завершения войны РФ против Украины — NYT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.4м/с
72%
751мм
Популярные новости
Цена на российскую нефть впервые с апреля превысила $120 за баррель из-за роста спроса в Китае — Reuters18 сентября, 12:35 • 6550 просмотра
Лужный назвал состав юношеской сборной на товарищеский турнир в Испании18 сентября, 14:49 • 10669 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 14420 просмотра
"Оставляли позиции, бросали имущество". Третий корпус Билецкого парализовал элитное подразделение рф "Рубикон"16:05 • 11577 просмотра
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto16:16 • 11076 просмотра
публикации
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto16:16 • 11188 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video15:58 • 25509 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 14514 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 26268 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 23804 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Линдси Грэм
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Киевская область
Сумы
Реклама
УНН Lite
Из антигероя в героя — голкипер "Оболони" Федоривский стал вторым вратарём в истории УПЛ, отличившимся голом с игрыVideo16:55 • 4160 просмотра
Лужный назвал состав юношеской сборной на товарищеский турнир в Испании18 сентября, 14:49 • 10740 просмотра
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 66774 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 70239 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 62554 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Truth Social
Бильд
Фильм

В Польше третий день подряд приостанавливают работу аэропортов на фоне российских атак на Украину

Киев • УНН

 • 17838 просмотра

Аэропорты Люблина и Жешува 18 сентября временно приостановили работу из-за активности военной авиации. ПВО Польши перевели в состояние готовности.

В Польше третий день подряд приостанавливают работу аэропортов на фоне российских атак на Украину

В Польше утром 18 сентября аэропорты Жешува и Люблина прекратили работу из-за атак рф на Украину. Об этом сообщает Польское агентство воздушного движения (PANSA), пишет УНН.

Подробности

Польское агентство воздушного движения (PANSA) объявило о временной приостановке авиационных операций в аэропортах Люблина и Жешува из-за активности военной авиации.

Оперативное командование Польши сообщило о переводе систем ПВО и радиолокационной разведки в состояние готовности. Отмечается, что эти меры носят превентивный характер и направлены на защиту польского воздушного пространства, в частности вблизи зон боевых действий.

Напомним

17 сентября в Лодзи прозвучали два звука, похожих на взрывы. Пожарная служба связывает их с полётом военных самолётов и не подтверждает чрезвычайного происшествия.

Польша подняла авиацию и закрыла два аэропорта из-за атаки РФ на запад Украины16.09.26, 10:18 • 5088 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Украина
Польша