В Польше третий день подряд приостанавливают работу аэропортов на фоне российских атак на Украину
Киев • УНН
Аэропорты Люблина и Жешува 18 сентября временно приостановили работу из-за активности военной авиации. ПВО Польши перевели в состояние готовности.
В Польше утром 18 сентября аэропорты Жешува и Люблина прекратили работу из-за атак рф на Украину. Об этом сообщает Польское агентство воздушного движения (PANSA), пишет УНН.
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Польское агентство воздушного движения (PANSA) объявило о временной приостановке авиационных операций в аэропортах Люблина и Жешува из-за активности военной авиации.
Оперативное командование Польши сообщило о переводе систем ПВО и радиолокационной разведки в состояние готовности. Отмечается, что эти меры носят превентивный характер и направлены на защиту польского воздушного пространства, в частности вблизи зон боевых действий.
Напомним
17 сентября в Лодзи прозвучали два звука, похожих на взрывы. Пожарная служба связывает их с полётом военных самолётов и не подтверждает чрезвычайного происшествия.
Польша подняла авиацию и закрыла два аэропорта из-за атаки РФ на запад Украины16.09.26, 10:18 • 5088 просмотров