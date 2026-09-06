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The Guardian
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росія не встигає вивозити новий урожай зерна та втрачає доходи від експорту - розвідка

Київ • УНН

 • 524 перегляди

У серпні експорт зерна з росії скоротився у 2,5 раза. У вересні поставки пшениці можуть впасти ще на 52,1–62,5%.

росія не встигає вивозити новий урожай зерна та втрачає доходи від експорту - розвідка

росія зіткнулася з проблемами з експортом зерна нового врожаю. У серпні їхні поставки скоротилися у 2,5 раза, а у вересні експорт пшениці може впасти ще більш як удвічі. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

росія не встигає вивозити зерно нового врожаю. За 1–20 серпня експорт скоротився у 2,5 раза, до 1,4 млн тонн, а пшениці - у 2,6 раза. У вересні її експорт може впасти ще на 52,1–62,5%, до 1,8–2,3 млн тонн - найнижчого рівня з 2010 року. Надлишок зерна обвалює внутрішній ринок. За тиждень ціни на пшеницю, ячмінь, соняшник і сою знизилися на 3,3–8,5%, а за рік - більш ніж на 40%

- йдеться у дописі.

Крім того, за наявною інформацією, 28 серпня ростовська область, яка забезпечує майже 10% російського врожаю, ввела режим надзвичайної ситуації через проблеми з експортом зерна.

кремль у відповідь готує державні закупівлі, пільгові кредити, субсидії та позики під заставу непроданого врожаю. Розглядається також скасування експортного мита і компенсація дорогих перевезень до альтернативних портів. Це не вирішить проблему. До 70% російського зернового експорту проходило через південні порти, а альтернативні маршрути не мають достатньої пропускної спроможності. Перевезення до Балтійського моря додає до 30–50 доларів за тонну, що робить експорт ще менш вигідним

- йдеться у дописі.

За даними розвідки, проблеми вже позначилися на великих агрокомпаніях. Чистий прибуток російського агрохолдингу "русагро" за перше півріччя обвалився на 99% - із 4,8 млрд до 55,88 млн рублів.

Держава фактично платить за те, щоб зерно залишалося на складах. Пільгові кредити не створять попиту, субсидії не збільшать пропускну спроможність портів, а дешеві гроші не замінять зламану логістику. Якщо експорт не відновиться, запаси зростатимуть, ціни падатимуть, а втрати перекладатимуться на бюджет і банки рф

- підкреслює розвідка.

Нагадаємо

Через зупинку роботи портів у ростовській області зібралося зерно, яке неможливо експортувати. Експорт пшениці впав до мінімуму за 16 років.

Алла Кіосак

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